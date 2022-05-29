Николаев снова обстреляли, есть пострадавшие – мэр

"Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", – написал он.

28 мая в Николаеве в результате обстрела войсками РФ жилых кварталов погибла женщина, семь человек получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии, сообщал Сенкевич вечером.

По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, всего в течение суток 28 мая в Николаевской области из-за обстрелов российскими войсками ранения получили 32 человека, погиб один.

По состоянию на утро 29 мая в николаевских больницах находится 258 человек, пострадавших от атак оккупантов.

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