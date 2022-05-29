В результате обстрела Николаева 29 мая погиб один человек, двое ранены – мэр

"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16.00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб", – написал он.
Сенкевич сообщил, что сейчас в городе снова слышны взрывы.
"Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" – заявил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
Ким сообщал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 18 мая, что российские военные захватили Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.
28 мая в Николаеве в результате обстрела войсками РФ жилых кварталов погибла женщина, семь человек получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии, сообщал Сенкевич вечером.
По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, всего в течение суток 28 мая в Николаевской области из-за обстрелов российскими войсками ранения получили 32 человека, погиб один житель. По состоянию на утро 29 мая в николаевских больницах находится 258 человек, пострадавших от атак оккупантов, сообщало Общественное.