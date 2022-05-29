В результате обстрела Николаева 29 мая погиб один человек, двое ранены – мэр

"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16.00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб", – написал он.

Сенкевич сообщил, что сейчас в городе снова слышны взрывы.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)