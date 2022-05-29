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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Николаева 29 мая погиб один человек, двое ранены – мэр

Николаев утром подвергся обстрелу со стороны российских войск
Николаев утром подвергся обстрелу со стороны российских войск
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

В результате обстрела оккупантами Николаева утром 29 мая погиб один мирный житель. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16.00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб", – написал он.

Сенкевич сообщил, что сейчас в городе снова слышны взрывы.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/553590352993129

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

Ким сообщал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 18 мая, что российские военные захватили Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

28 мая в Николаеве в результате обстрела войсками РФ жилых кварталов погибла женщина, семь человек получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии, сообщал Сенкевич вечером. 

По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, всего в течение суток 28 мая в Николаевской области из-за обстрелов российскими войсками ранения получили 32 человека, погиб один житель. По состоянию на утро 29 мая в николаевских больницах находится 258 человек, пострадавших от атак оккупантов, сообщало Общественное.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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