"Набрал много веса". Российский оккупант, которого взяли в плен, рассказал, как с ним обращались в СИЗО

По словам 21-летнего военного, которого издание условно называет Антоном, его подразделение в начале марта безуспешно пыталось атаковать Николаев.
"Это было наше первое столкновение с врагом, мы даже не выстрелили. Они устроили нам засаду, и мы не смогли дать отпор. Нам пришлось сдаться", – сказал оккупант.
Украинские военные взяли его в плен под Николаевом 2 марта вместе с пятью другими солдатами из того же подразделения.
"Антон" провел в плену 45 дней, а в середине апреля его обменяли на украинских военных.
"Многие из молодых ребят даже представить себе не могли, что мы пойдем на войну. Об этом нам сказали в самый последний момент – в ночь перед вторжением. В конечном счете то, как российские власти обошлись со мной, действительно несправедливо. Меня отправили в Украину совершенно неподготовленным", – утверждает оккупант.
По его словам, перед тем как попасть в плен, он был ранен в руку. Украинские военные доставили его "с мешком на голове" в тюремную камеру, местонахождения которой он до сих пор не знает.
"Ты дрожишь от малейшего шума. Каждый день надеешься, что он не будет последним и тебя не убьют", – рассказывал оккупант о первых днях в СИЗО.
При этом он подчеркнул, что большинство сотрудников СИЗО "сохраняли спокойствие и не давали проявиться своему животному чутью".
Российский военный заявил, что вскоре самой большой проблемой в изоляторе стала "ежедневная скука".
"Если повезет, нам дадут что-нибудь случайное для чтения. Иногда нам давали смотреть украинскую пропаганду по телевидению. Большинство дней мы просто глядели на стены перед нами. Во время плена я блокировал большую часть своих эмоций. Я просто старался не думать о своей жизни. Но сейчас мне снятся ужасные сны, я едва могу уснуть. Я набрал много веса", – сказал военный.
По словам оккупанта, в РФ ему выплатили компенсацию за полученное ранение. После выздоровления "Антон" должен вернуться на службу, однако сейчас он ищет способы навсегда уйти из армии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину и назвал это "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".
Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.