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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Набрал много веса". Российский оккупант, которого взяли в плен, рассказал, как с ним обращались в СИЗО

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По словам оккупанта, украинские военные устроили его подразделению засаду
По словам оккупанта, украинские военные устроили его подразделению засаду
Фото: ЕРА

Российский оккупант, которого ВСУ взяли в плен, в интервью The Guardian рассказал, что ему было скучно находиться в украинском следственном изоляторе.

По словам 21-летнего военного, которого издание условно называет Антоном, его подразделение в начале марта безуспешно пыталось атаковать Николаев.

"Это было наше первое столкновение с врагом, мы даже не выстрелили. Они устроили нам засаду, и мы не смогли дать отпор. Нам пришлось сдаться", – сказал оккупант.

Украинские военные взяли его в плен под Николаевом 2 марта вместе с пятью другими солдатами из того же подразделения.

"Антон" провел в плену 45 дней, а в середине апреля его обменяли на украинских военных.

"Многие из молодых ребят даже представить себе не могли, что мы пойдем на войну. Об этом нам сказали в самый последний момент – в ночь перед вторжением. В конечном счете то, как российские власти обошлись со мной, действительно несправедливо. Меня отправили в Украину совершенно неподготовленным", – утверждает оккупант.

По его словам, перед тем как попасть в плен, он был ранен в руку. Украинские военные доставили его "с мешком на голове" в тюремную камеру, местонахождения которой он до сих пор не знает.

"Ты дрожишь от малейшего шума. Каждый день надеешься, что он не будет последним и тебя не убьют", – рассказывал оккупант о первых днях в СИЗО.

При этом он подчеркнул, что большинство сотрудников СИЗО "сохраняли спокойствие и не давали проявиться своему животному чутью".

Российский военный заявил, что вскоре самой большой проблемой в изоляторе стала "ежедневная скука".

"Если повезет, нам дадут что-нибудь случайное для чтения. Иногда нам давали смотреть украинскую пропаганду по телевидению. Большинство дней мы просто глядели на стены перед нами. Во время плена я блокировал большую часть своих эмоций. Я просто старался не думать о своей жизни. Но сейчас мне снятся ужасные сны, я едва могу уснуть. Я набрал много веса", – сказал военный.

По словам оккупанта, в РФ ему выплатили компенсацию за полученное ранение. После выздоровления "Антон" должен вернуться на службу, однако сейчас он ищет способы навсегда уйти из армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину и назвал это "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".

Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.

Теги: Россия, Украина, Николаев, военные, плен, война России против Украины, российские оккупанты
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