Болезнь Путина, протыкание Путина, надолго ли война, русское быдло, лечение россиян. Интервью Бацман с Бабченко. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Бабченко говорил о том, почему, по его мнению, россияне поддерживают войну в Украине, возможен ли "русский бунт" и чем он закончится, о российской оппозиции, о том, почему, как он считает, "следующим царем" после Путина будет оппозиционер Алексей Навальный или глава Чечни Рамзан Кадыров, о падении российской экономики до уровня Северного Ирана, о развале России, а также о своем пути "от солдата в Чечне до русофоба" и о смерти Путина.

"Когда россияне годами будут подтирать задницу газетой "Правда", потому что вся туалетная бумага будет в колбасе, а колбаса – у партактива, – тогда возьмут вилы и проткнут Путина", – сказал во время интервью журналист.

Бабченко родился в 1977 году в Москве. Окончил юридический факультет Современной гуманитарной академии.

В 1995 году, во время учебы в вузе, был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, принимал участие в Первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году. После начала Второй чеченской войны заключил контракт с вооруженными силами Российской Федерации, принимал участие в боевых действиях. В 2000 году был уволен в запас в звании гвардии старшины.

В 2000-х пришел в журналистику, работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце", на НТВ, "Первом канале", в "Новой газете". После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году работал в Украине.

В феврале 2017 года Бабченко уехал из РФ. По его словам, он принял решение покинуть Россию после получения информации, что "товарищи" решают, заводить ли на него уголовное дело и сажать. Журналист некоторое время находился в Чехии, а летом 2017 года с семьей переехал в Украину. Он вел авторскую программу на крымскотатарском телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ. В 2019 году Бабченко уехал из Украины в Израиль.

В России журналист внесен в список террористов и экстремистов.