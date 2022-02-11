ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Такого субъекта, как российский народ, в политике РФ нет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бабченко: Я в 2014 году был в Москве, видел, как эта страна сходила с ума в самом прямом смысле
Бабченко: Я в 2014 году был в Москве, видел, как эта страна сходила с ума в самом прямом смысле
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

В России максимум 100 человек открыто поддерживают Украину и готовы открыто об этом заявлять, выходя с плакатами на улицу. Об этом сказал 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" российский военный журналист Аркадий Бабченко.

"Вы слишком долго живете в Украине, если считаете, что в России есть такой субъект, как российский народ. Такого субъекта в российской политике нет. Вы живете в свободной стране, где народ является основным субъектом. Где общественное мнение и движение влияет на власть и заставляет ее пересматривать какие-то свои решения. В РФ это отсутствует полностью. Я в 2014 году был в Москве, я видел, как эта страна сходила с ума в самом прямом смысле. Те мужики, с которыми я выпивал пиво в гаражах, – они просто сошли с ума. У них как планка на глаза упала. У них были морды, как у спаривающихся собак: "Убивать! Крым наш!" После этого у меня нет каких-либо вопросов о том, как Германия в 1938–1939 годах дошла до мысли, что людей можно сжигать в печах, а их пеплом удобрять поля", – сказал журналист. 

Он добавил, что сегодня в России наберется от силы 100 человек, которые открыто поддерживают Украину и протестуют против агрессивной политики РФ. 

"Эта нация больна, ее надо лечить. Люди, которые сошли с ума. Чтобы вылечить немцев, понадобилось 20 лет, пока не подросло новое поколение. Но сколько понадобится времени, чтобы вылечить русских, я не знаю. В 2014 году с [российским оппозиционным политиком] Борисом Немцовым выходило на марши [в поддержку Украины] примерно 100–150 тыс. людей. Я был на обоих этих маршах. Сейчас я знаю человек 12–15, которые носят посылки крымским татарам, раньше носили передачки пленным украинским морякам. А тех, которые сейчас еще выходят с плакатами, может быть, человек 100. Это на 140 миллионов", — резюмировал Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

30 января 2022 года стало известно, что в России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием "Лишь бы не было войны!" подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский и другие известные россияне.

В заявлении говорится об "интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и отправлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

Теги: Россия, Украина, война, Аркадий Бабченко, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле" G
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS