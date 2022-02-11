Бабченко: Такого субъекта, как российский народ, в политике РФ нет

"Вы слишком долго живете в Украине, если считаете, что в России есть такой субъект, как российский народ. Такого субъекта в российской политике нет. Вы живете в свободной стране, где народ является основным субъектом. Где общественное мнение и движение влияет на власть и заставляет ее пересматривать какие-то свои решения. В РФ это отсутствует полностью. Я в 2014 году был в Москве, я видел, как эта страна сходила с ума в самом прямом смысле. Те мужики, с которыми я выпивал пиво в гаражах, – они просто сошли с ума. У них как планка на глаза упала. У них были морды, как у спаривающихся собак: "Убивать! Крым наш!" После этого у меня нет каких-либо вопросов о том, как Германия в 1938–1939 годах дошла до мысли, что людей можно сжигать в печах, а их пеплом удобрять поля", – сказал журналист.
Он добавил, что сегодня в России наберется от силы 100 человек, которые открыто поддерживают Украину и протестуют против агрессивной политики РФ.
"Эта нация больна, ее надо лечить. Люди, которые сошли с ума. Чтобы вылечить немцев, понадобилось 20 лет, пока не подросло новое поколение. Но сколько понадобится времени, чтобы вылечить русских, я не знаю. В 2014 году с [российским оппозиционным политиком] Борисом Немцовым выходило на марши [в поддержку Украины] примерно 100–150 тыс. людей. Я был на обоих этих маршах. Сейчас я знаю человек 12–15, которые носят посылки крымским татарам, раньше носили передачки пленным украинским морякам. А тех, которые сейчас еще выходят с плакатами, может быть, человек 100. Это на 140 миллионов", — резюмировал Бабченко.
30 января 2022 года стало известно, что в России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием "Лишь бы не было войны!" подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский и другие известные россияне.
В заявлении говорится об "интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и отправлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.