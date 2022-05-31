Николаев и область продолжают обстреливать, есть пострадавшие, власти рекомендуют выехать из ряда районов и сел

Военная комендатура Николаева рассказала, где в городе и рядом с ним сейчас особенно опасно Фото: Національна поліція України / Facebook

Оккупанты обстреляли Николаев, Очаков, Явкино, Новониколаевку, Мешково-Погорелово.

"Разрушения получили 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

"Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов и помогают потерпевшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст.438 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

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Начиная с 26 мая, Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя пушки 2С7 "Пион" и, преимущественно, снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщил в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук.

"Вес одного снаряда составляет 110 кг. Боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре. Задача уязвить конкретный военный объект при этом не ставится", – отметил Плетенчук.

Комендатура Николаева рекомендует временно, на несколько суток выехать из Корабельного и Ингульского районов города, а также сел Полигон, Николаевское, районов Николаевского авиаремонтного завода, Кульбакино.

"Рекомендуется как можно меньше находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, районе Соляные. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними", – написал Плетенчук.

Он подчеркнул, что в случае обстрела нужно немедленно прятаться в укрытии, если его нет рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах: снаряды разрушают их слишком сильно, такие постройки не спасут.

"Вооруженные силы Украины уже осуществляют поиск и уничтожение таких орудий, несколько из них уже превращены в металлолом. Но для их полного уничтожения требуется определенное время", – добавил Плетенчук.

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