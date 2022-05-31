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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Николаев и область продолжают обстреливать, есть пострадавшие, власти рекомендуют выехать из ряда районов и сел

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Военная комендатура Николаева рассказала, где в городе и рядом с ним сейчас особенно опасно
Военная комендатура Николаева рассказала, где в городе и рядом с ним сейчас особенно опасно
Фото: Національна поліція України / Facebook

В результате вражеских обстрелов Николаевской области за последние сутки разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранены люди. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Национальная полиция Украины.

Оккупанты обстреляли Николаев, Очаков, Явкино, Новониколаевку, Мешково-Погорелово.

"Разрушения получили 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

"Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов и помогают потерпевшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст.438 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

За сутки на линию "102" поступило 528 вызовов, отметили в полиции. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/341942721409098

Начиная с 26 мая, Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя пушки 2С7 "Пион" и, преимущественно, снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщил в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук.

"Вес одного снаряда составляет 110 кг. Боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре. Задача уязвить конкретный военный объект при этом не ставится", – отметил Плетенчук.

Комендатура Николаева рекомендует временно, на несколько суток выехать из Корабельного и Ингульского районов города, а также сел Полигон, Николаевское, районов Николаевского авиаремонтного завода, Кульбакино.

"Рекомендуется как можно меньше находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, районе Соляные. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними", – написал Плетенчук.

Он подчеркнул, что в случае обстрела нужно немедленно прятаться в укрытии, если его нет рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах: снаряды разрушают их слишком сильно, такие постройки не спасут.

"Вооруженные силы Украины уже осуществляют поиск и уничтожение таких орудий, несколько из них уже превращены в металлолом. Но для их полного уничтожения требуется определенное время", – добавил Плетенчук.

https://www.facebook.com/Taclbery/posts/5118087741604920

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села. 

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. 29 мая в результате обстрела города погиб один человек, еще двое получили ранения. 30 мая мэр города сообщал об одном раненом.

Теги: Николаев, полиция, раненые, Николаевская область, артиллерия, комендатура, обстрелы, война России против Украины, Национальная полиция, разрушения, Очаков
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