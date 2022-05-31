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Пишет Марченко: "Ты чего меня не пригласил на похороны?" – "Извини, сам опаздываю". Ким потроллил сообщения о своей "смерти"

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ВСУ теснят российских оккупантов, все идет по плану, отметил Ким
ВСУ теснят российских оккупантов, все идет по плану, отметил Ким
Фото: Віталій Кім / Facebook

Глава Николаевской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Виталий Ким рассказал, что в российских Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения якобы о его "смерти". Чтобы опровергнуть их, чиновник записал видеообращение, опубликовав его в Telegram 31 мая.

"Записал видео, потому как начали в рашистских Telegram-каналах писать, что я помер. Радует не это, радует реакция друзей, – отметил Ким. – Звонит Марченко (скорее всего, имеется в виду глава Одесской ОВА Максим Марченко. – "ГОРДОН"), вместо того, чтобы [спросить]: "Как ты там?" – пишет: "Ты чего меня не пригласил на похороны?" Я ему говорю: "Извини, сам опаздываю". Поэтому все в порядке, мы работаем", – отшутился Ким.

Он сообщил, что российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Николаев и Николаевскую область.

"Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали. Наши военные теснят врага. Все идет по плану", – написал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года он награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: Россия, Украина, смерть, Николаев, Николаевская область, похороны, соцсети, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, облгосадминистрация, работа, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, Максим Марченко
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