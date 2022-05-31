Пишет Марченко: "Ты чего меня не пригласил на похороны?" – "Извини, сам опаздываю". Ким потроллил сообщения о своей "смерти"

"Записал видео, потому как начали в рашистских Telegram-каналах писать, что я помер. Радует не это, радует реакция друзей, – отметил Ким. – Звонит Марченко (скорее всего, имеется в виду глава Одесской ОВА Максим Марченко. – "ГОРДОН"), вместо того, чтобы [спросить]: "Как ты там?" – пишет: "Ты чего меня не пригласил на похороны?" Я ему говорю: "Извини, сам опаздываю". Поэтому все в порядке, мы работаем", – отшутился Ким.

Он сообщил, что российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Николаев и Николаевскую область.

"Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали. Наши военные теснят врага. Все идет по плану", – написал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)