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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Рядовые оккупанты теперь вообще боятся воевать". ВСУ уничтожили крупное подразделение вагнеровцев

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30,5 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30,5 тыс. российских оккупантов
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Вооруженные силы Украины уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшей ЧВК "Вагнер"). Об этом 31 мая в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать", – говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба опубликовала перехват телефонного разговора российского захватчика со своей женой.

"Где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку них...я нет от этих ЧВКшников! Там они все полегли, эти ЧВКшники. Это, бл…дь, спецназ, нах…й! Подготовленный, …баный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я х…й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорит оккупант.

В ответ на это его жена сказала: "Пошли они нах…й со своей армией".

В СБУ назвали ее слова "правильным советом" и рекомендовали оккупанту сдаться в плен.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1073218600211152/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30,5 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Вагнер, Служба безопасности Украины, ЧВК, российские оккупанты
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