"Рядовые оккупанты теперь вообще боятся воевать". ВСУ уничтожили крупное подразделение вагнеровцев

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30,5 тыс. российских оккупантов Фото: Служба безпеки України / Facebook

"После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать", – говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба опубликовала перехват телефонного разговора российского захватчика со своей женой.

"Где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку них...я нет от этих ЧВКшников! Там они все полегли, эти ЧВКшники. Это, бл…дь, спецназ, нах…й! Подготовленный, …баный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я х…й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорит оккупант.

В ответ на это его жена сказала: "Пошли они нах…й со своей армией".

В СБУ назвали ее слова "правильным советом" и рекомендовали оккупанту сдаться в плен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)