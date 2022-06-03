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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тела уже 1314 убитых мирных жителей – полиция

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Тела мирных жителей находят на ранее оккупированных территориях
Тела мирных жителей находят на ранее оккупированных территориях
Фото: ЕРА

В Киевской области обнаружены тела уже 1314 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона. Об этом 3 июня сообщил в эфире национального телемарафона глава полиции региона Андрей Небитов, информирует "Украинская правда".

"На сегодняшний день уже 1314 тел погибших. Это гражданские, которые не имели отношения к военным формированиям. Это обычные гражданские люди. Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия, а не во время взрывов", – сказал он.

По словам Небитова, 2 июня нашли тело еще одной жертвы преступлений оккупантов – возле Бородянки эксгумировали тело местного жителя 1982 года рождения.

Установлено, что его застрелил снайпер, когда мужчина пытался взять продукты из машины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), в Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

На 18 мая в Киевской области были найдены тела 1288 мирных жителей, убитых оккупантами.

Теги: Россия, война, снайпер, оккупация, Киевская область, вторжение, жертвы, преступление, война России против Украины, погибшие, население, Бородянка
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