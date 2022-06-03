В Киевской области нашли тела уже 1314 убитых мирных жителей – полиция

"На сегодняшний день уже 1314 тел погибших. Это гражданские, которые не имели отношения к военным формированиям. Это обычные гражданские люди. Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия, а не во время взрывов", – сказал он.

По словам Небитова, 2 июня нашли тело еще одной жертвы преступлений оккупантов – возле Бородянки эксгумировали тело местного жителя 1982 года рождения.

Установлено, что его застрелил снайпер, когда мужчина пытался взять продукты из машины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)