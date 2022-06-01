Российские захватчики едут в Украину, подписывая согласие на убийство мирных жителей – СБУ

"Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учения. Эти басни были в начале, а сейчас оккупанты заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев. Об этом СБУ рассказал пленный российский снайпер", – говорится в сообщении.
Спецслужба опубликовала видео со свидетельствами оккупанта, схваченного в Волновахском районе Донецкой области.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29-го числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас на губу отправят или просто уволят", – рассказал тот.
В СБУ отметили, что россиянин решил "убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме, но, вероятно, будет сидеть в украинской".
"Война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и преступления других своих соотечественников", – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.