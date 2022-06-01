Российские захватчики едут в Украину, подписывая согласие на убийство мирных жителей – СБУ

"Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учения. Эти басни были в начале, а сейчас оккупанты заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев. Об этом СБУ рассказал пленный российский снайпер", – говорится в сообщении.

Спецслужба опубликовала видео со свидетельствами оккупанта, схваченного в Волновахском районе Донецкой области.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29-го числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас на губу отправят или просто уволят", – рассказал тот.

В СБУ отметили, что россиянин решил "убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме, но, вероятно, будет сидеть в украинской".

"Война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и преступления других своих соотечественников", – подчеркнули в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Служба безпеки України / YouTube