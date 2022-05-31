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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нас укры …бут, как молодых. Жрать нечего, собак едим". СБУ опубликовала переписку российского оккупанта, который находится под Херсоном

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Захватчик раскритиковал российское телевидение, которое "рисует победы" армии РФ в Украине
Захватчик раскритиковал российское телевидение, которое "рисует победы" армии РФ в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты, которые захватили территории Херсонской области, остались без провизии. Об этом свидетельствует переписка российского военного со своим знакомым, которую 31 мая в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

"Все х…ево. Нас укры …бут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет оккупант.

По словам захватчика, у его подразделения нет продовольствия, потому что продукты им "просто не могут доставить". В связи с этим он попросил у знакомого перевести ему 5000 руб. (около 2400 грн), чтобы купить еды, однако последний отказал, сославшись на то, что сам "на мели".

Помимо этого, захватчик раскритиковал российское телевидение, которое "рисует победы" армии РФ в Украине.

"Пусть сюда идут и рисуют", – написал оккупант.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/370150171878566

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

После нападения российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска вынуждены были перейти в Херсонской области к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в Херсонской области российских оккупантов вытеснили из Николаевки, они запаниковали.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30,5 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российское телевидение, российские оккупанты
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