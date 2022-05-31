"Нас укры …бут, как молодых. Жрать нечего, собак едим". СБУ опубликовала переписку российского оккупанта, который находится под Херсоном

"Все х…ево. Нас укры …бут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет оккупант.

По словам захватчика, у его подразделения нет продовольствия, потому что продукты им "просто не могут доставить". В связи с этим он попросил у знакомого перевести ему 5000 руб. (около 2400 грн), чтобы купить еды, однако последний отказал, сославшись на то, что сам "на мели".

Помимо этого, захватчик раскритиковал российское телевидение, которое "рисует победы" армии РФ в Украине.

"Пусть сюда идут и рисуют", – написал оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)