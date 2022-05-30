ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины назвали две цели оккупантов, за которые сейчас идут бои на востоке

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Маляр: Сегодня основные бои идут на востоке за две цели: первая полностью взять под контроль российских войск Луганскую область, вторая взять в окружение украинские войска
Маляр: Сегодня основные бои идут на востоке за две цели: первая – полностью взять под контроль российских войск Луганскую область, вторая – взять в окружение украинские войска
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Самые горячие бои с российскими оккупантами сейчас ведутся на юге и востоке Украины, но в первую очередь – на востоке. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире национального телемарафона 30 мая, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины оказывают мощное сопротивление, без которого российским войскам "было бы очень просто зайти вглубь территории Украины". 

"Какие цели [врага]? Тут очень просто, есть приказ Путина выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задача – лишить нас выхода к двум морям", – сообщила чиновница. 

Как отметила Маляр, с выходом к Азовскому морю, побережье которого временно оккупировано, "уже есть проблемы". 

"Также у них цель – лишить нас выхода к Черному морю. На сегодня основные бои идут на востоке, собственно, за две цели. Первая – это полностью взять под контроль российских войск Луганскую область, вторая – взять в окружение украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", – сообщила замминистра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение а Украину 24 февраля. В первые недели наступления оккупантам удалось захватить часть северных и южных территорий страны, но уже в начале апреля Киевская, Черниговская и Сумская область были освобождены от оккупантов

С середины апреля войска РФ сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным

5 мая главнокомандующий Вооруженных силы Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. 28 мая оперативное командование "Юг" проинформировало, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Черное море, Азовское море, вторжение, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, войска
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