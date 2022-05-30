В Минобороны Украины назвали две цели оккупантов, за которые сейчас идут бои на востоке

Маляр: Сегодня основные бои идут на востоке за две цели: первая – полностью взять под контроль российских войск Луганскую область, вторая – взять в окружение украинские войска Фото: Ганна Маляр / Facebook

Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины оказывают мощное сопротивление, без которого российским войскам "было бы очень просто зайти вглубь территории Украины".

"Какие цели [врага]? Тут очень просто, есть приказ Путина выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задача – лишить нас выхода к двум морям", – сообщила чиновница.

Как отметила Маляр, с выходом к Азовскому морю, побережье которого временно оккупировано, "уже есть проблемы".

"Также у них цель – лишить нас выхода к Черному морю. На сегодня основные бои идут на востоке, собственно, за две цели. Первая – это полностью взять под контроль российских войск Луганскую область, вторая – взять в окружение украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", – сообщила замминистра.

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