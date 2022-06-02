В Сумской области в результате ночных ракетных ударов ранены трое мирных жителей

Один дом разрушен прямым попаданием ракеты до основания, в других – сильные разрушения Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

"Около полуночи российский вражеский самолет нанес три ракетных удара по территории Краснопольской общины Сумского района. Один дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах", – написал Живицкий.

По меньшей мере трое людей ранены. Все раненые – гражданские, жители поселка городского типа Краснополье. Сейчас они в больнице.

На месте работают спасатели.

30 мая Живицкий сообщил, что с полуночи до 8.00 по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий. 31 мая оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли ее из САУ. 1 июня оккупанты выпустили шесть ракет с самолета по территории Шалыгинской общины.