ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки более 10 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории РФ, в ночь на 30 мая обстрелы продолжились

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С полуночи до 8.00 30 мая российские оккупанты совершили четыре обстрела приграничных территорий Сумской области, отметил глава ОВА
С полуночи до 8.00 30 мая российские оккупанты совершили четыре обстрела приграничных территорий Сумской области, отметил глава ОВА
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Российские оккупационные войска за сутки 29 мая 10 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории РФ. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Рашисты девять раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговской области. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов. Еще пять российских минометных мин разорвалось на окраине Шосткинского района Сумской области", – говорится в сообщении.

О минометном обстреле пограничных населенных пунктов Сумской области проинформировало в Facebook оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 17.20 – 17.45 наблюдатели зафиксировали около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачих. Потерь среди личного состава и техники нет", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2158167954363991

С полуночи до 8.00 30 мая по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий, рассказал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Два авиаудара ракетами с территории России по территории Хотинской общины Сумского района. Шесть выходов из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района. Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России. Около восьми выстрелов из миномета с территории России по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района", – уточнил руководитель ОВА.

По предварительным данным жертв нет, добавил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской и Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, военные, Госпогранслужба, пограничники, РСЗО, Черниговская область, вторжение, жертвы, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Шостка, Сумская ОГА, взрывы, население, миномет, Дмитрий Живицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
Трегубова показала совместные фото с дочерью
Трегубова показала совместные фото с дочерью
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (163718)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (87117)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (74612)
4
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (60471)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (43786)
6
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (32700)
7
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (23365)
8
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (22473)
 
 
 
 