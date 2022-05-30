Оккупанты за сутки более 10 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории РФ, в ночь на 30 мая обстрелы продолжились

С полуночи до 8.00 30 мая российские оккупанты совершили четыре обстрела приграничных территорий Сумской области, отметил глава ОВА Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Рашисты девять раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговской области. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов. Еще пять российских минометных мин разорвалось на окраине Шосткинского района Сумской области", – говорится в сообщении.

О минометном обстреле пограничных населенных пунктов Сумской области проинформировало в Facebook оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 17.20 – 17.45 наблюдатели зафиксировали около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачих. Потерь среди личного состава и техники нет", – отметили украинские военные.

С полуночи до 8.00 30 мая по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий, рассказал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Два авиаудара ракетами с территории России по территории Хотинской общины Сумского района. Шесть выходов из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района. Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России. Около восьми выстрелов из миномета с территории России по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района", – уточнил руководитель ОВА.

По предварительным данным жертв нет, добавил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)