Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Сумская область. Ночь с 26-го на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь. С 4.30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середина-Буды", – написал руководитель ОВА.
Также в 6.30 оккупанты обстреляли из самоходной артиллерийской установки (САУ) окрестности села Старые Вирки Белопольской общины Сумского района, добавил Живицкий.
"Враг бил со своей территории. Пострадавших нет", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.
В частности, обстрелы велись 17-го, 18-го, 21-го, 23 мая.
В ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.