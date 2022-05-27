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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

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В результате обстрелов оккупантов повреждены частные дома мирных жителей, отметил Живицкий (фото иллюстративное)
В результате обстрелов оккупантов повреждены частные дома мирных жителей, отметил Живицкий (фото иллюстративное)
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска утром 27 мая обстреляли территорию Шосткинского района и окрестности поселка Белопольской общины Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Ночь с 26-го на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь. С 4.30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середина-Буды", – написал руководитель ОВА.

Также в 6.30 оккупанты обстреляли из самоходной артиллерийской установки (САУ) окрестности села Старые Вирки Белопольской общины Сумского района, добавил Живицкий.

"Враг бил со своей территории. Пострадавших нет", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/436756171786021

Контекст:

8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

В частности, обстрелы велись 17-го18-го21-го23 мая.

В ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Шостка, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты
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