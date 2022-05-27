Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Ночь с 26-го на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь. С 4.30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середина-Буды", – написал руководитель ОВА.

Также в 6.30 оккупанты обстреляли из самоходной артиллерийской установки (САУ) окрестности села Старые Вирки Белопольской общины Сумского района, добавил Живицкий.

"Враг бил со своей территории. Пострадавших нет", – резюмировал он.

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