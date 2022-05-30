Оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешеттами

Во время одного из обстрелов Сумской области российские оккупанты применили артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами, отметили в ГПСУ Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Стальные стержни из российских снарядов повредили строения и имущество жителей в Шосткинском районе. Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, убитых рашистами в Буче и Ирпене [под Киевом]", – говорится в сообщении.

Фото металлических дротиков, которые использовались в снарядах во время Первой мировой войны (флешеттов), и результатов обстрела опубликовал в Telegram глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"На этих фото – то, что было в российских снарядах, которыми враг обстрелял Середино-Будскую общину сегодня утром. Обстрел начался почти в 8.00, около 11 прилетов. Этим напичканы снаряды, которые при разрыве разлетаются на большую площадь и наносят очень тяжелые поражения. Поврежден дом, а также заборы и окна в нескольких домохозяйствах", – написал руководитель ОВА.

Живицкий добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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