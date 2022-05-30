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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешеттами

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Во время одного из обстрелов Сумской области российские оккупанты применили артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами, отметили в ГПСУ
Во время одного из обстрелов Сумской области российские оккупанты применили артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами, отметили в ГПСУ
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Российские оккупационные войска утром 30 мая трижды обстреляли из артиллерии приграничные районы Сумской области со стороны деревни Теткино (РФ).

Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Стальные стержни из российских снарядов повредили строения и имущество жителей в Шосткинском районе. Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, убитых рашистами в Буче и Ирпене [под Киевом]", – говорится в сообщении.

Фото металлических дротиков, которые использовались в снарядах во время Первой мировой войны (флешеттов), и результатов обстрела опубликовал в Telegram глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"На этих фото – то, что было в российских снарядах, которыми враг обстрелял Середино-Будскую общину сегодня утром. Обстрел начался почти в 8.00, около 11 прилетов. Этим напичканы снаряды, которые при разрыве разлетаются на большую площадь и наносят очень тяжелые поражения. Поврежден дом, а также заборы и окна в нескольких домохозяйствах", – написал руководитель ОВА.

Живицкий добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

30 мая Живицкий сообщил, что с полуночи до 8.00 по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий.

"Два авиаудара ракетами с территории России по территории Хотинской общины Сумского района. Шесть выходов из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района. Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России. Около восьми выстрелов из миномета с территории России по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района", – уточнил руководитель ОВА.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Госпогранслужба, ГПСУ, артиллерия, вторжение, Ирпень, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Шостка, Сумская ОГА, имущество, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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