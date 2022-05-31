Оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли из САУ – глава ОВА

Около полуночи враг с самолета, который не пересекал границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Сумской области, отметил Живицкий (фото иллюстративное) Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около полуночи враг с самолета, который не пересекал границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады. Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской общины из САУ. Почти в 3.00 с территории России также обстреляли Великописаревскую общину, около 10 ударов артиллерии", – написал руководитель ОВА.

По его словам, в обоих случаях "обошлось без человеческих жертв".

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