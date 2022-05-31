Оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли из САУ – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Около полуночи враг с самолета, который не пересекал границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады. Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской общины из САУ. Почти в 3.00 с территории России также обстреляли Великописаревскую общину, около 10 ударов артиллерии", – написал руководитель ОВА.
По его словам, в обоих случаях "обошлось без человеческих жертв".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
30 мая Живицкий сообщил, что с полуночи до 8.00 по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий.