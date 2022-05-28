Оккупанты обстреливали Сумскую область с полуночи до 4.00 – глава ОВА

"С полуночи до 4.00 утра Россия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие", – написал он.
Также со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, зафиксировано около шести "прилетов", сообщил Живицкий.
"Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 "прилетов" по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.
В частности, обстрелы велись 17-го, 18-го, 21-го, 23 мая.
В ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.