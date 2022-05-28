Оккупанты обстреливали Сумскую область с полуночи до 4.00 – глава ОВА

"С полуночи до 4.00 утра Россия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие", – написал он.

Также со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, зафиксировано около шести "прилетов", сообщил Живицкий.

"Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 "прилетов" по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – добавил глава ОВА.

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