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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали Сумскую область с полуночи до 4.00 – глава ОВА

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Оккупанты разрушили сельхозпредприятие в Сумской области
Оккупанты разрушили сельхозпредприятие в Сумской области
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области в ночь на 28 мая. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"С полуночи до 4.00 утра Россия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие", – написал он.

Также со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, зафиксировано около шести "прилетов", сообщил Живицкий.

"Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 "прилетов" по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

В частности, обстрелы велись 17-го18-го21-го23 мая.

В ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, миномет, Дмитрий Живицкий
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