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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили шестью ракетами по Сумской области

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Оккупанты с двух самолетов запустили предварительно шесть ракет по территории Сумской области, сообщило командование "Север" (фото иллюстративное)
Оккупанты с двух самолетов запустили предварительно шесть ракет по территории Сумской области, сообщило командование "Север" (фото иллюстративное)
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 1 июня нанесли ракетный удар по территории Сумской области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Около 13.30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины (Шосткинский район). Предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/440627891398849

Оперативное командование "Север" ВСУ отметило в Facebook, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные с РФ населенные пункты Сумской области.

"Около 13.25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2160356600811793

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

30 мая Живицкий сообщил, что с полуночи до 8.00 по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий. 31 мая оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли ее из САУ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Шостка, Сумская ОГА, удары, разрушения, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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