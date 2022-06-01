Оккупанты ударили шестью ракетами по Сумской области

Оккупанты с двух самолетов запустили предварительно шесть ракет по территории Сумской области, сообщило командование "Север" (фото иллюстративное) Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Сумская область. Около 13.30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины (Шосткинский район). Предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", – написал руководитель ОВА.

Оперативное командование "Север" ВСУ отметило в Facebook, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные с РФ населенные пункты Сумской области.

"Около 13.25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

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