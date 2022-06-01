Оккупанты ударили шестью ракетами по Сумской области

"Сумская область. Около 13.30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины (Шосткинский район). Предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", – написал руководитель ОВА.
Оперативное командование "Север" ВСУ отметило в Facebook, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные с РФ населенные пункты Сумской области.
"Около 13.25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
30 мая Живицкий сообщил, что с полуночи до 8.00 по территории Сумской области враг совершил четыре обстрела приграничных территорий. 31 мая оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли ее из САУ.