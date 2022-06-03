Пугачев: Армия России за 30 лет была просто уничтожена. Когда в ход идут танки Т-62 – это совсем уже за гранью

"Армия была просто за 30 лет уничтожена, просто уничтожена, и сегодня, когда я вижу, что уже 62-е танки пошли в ход, – ну, вы меня извините, это просто... ну, это совсем уже за гранью. И 72-е [танки] – они не модернизированы", – сказал он.
Бизнесмен, который в свое время тесно общался с президентом России Владимиром Путиным, передал слова министра обороны России в 2007–2012 годах Анатолия Сердюкова, что когда началась война с Грузией в 2008 году, отбраковали 50% российской военной техники, из неотбракованного 35% не завелось, а 50% из того, что завелось, заглохло по дороге.
Комментируя происходящее во время открытого вторжения России в Украину, Пугачев выразил мнение, что российская армия не учится в ходе боевых действий, как это должно происходить.
"Хотя украинская армия воюет с 2014 года и, естественно, показывает более существенные результаты [чем российская]. Это очевидно всему миру", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые она понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62.
Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.
По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1367 танков.