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Пугачев: Собчак выбрал самого слабого, тупого и ленивого КГБшника – Путина

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По словам Пугачева, в 1999 году Путина (на фото) никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника
По словам Пугачева, в 1999 году Путина (на фото) никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника
Фото: ЕРА

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак самостоятельно выбрал себе в качестве помощника Владимира Путина, чтобы спецслужбы не приставили к нему более сильного сотрудника. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев.

По его словам, в 1999 году Путина никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника.

"Я вам даже больше скажу. Когда я плотно общался и работал с ним в проекте по делам президента, я вообще не знал, что он служил в КГБ. Знал только, что он ближайший друг Собчака. Хотя впоследствии Собчак тоже сказал, что он ему никаким другом не был, а был просто приставленным сотрудником спецслужбы, которого он лично выбрал. Потому что знал, что Путин очень слабый, тупой и ленивый. Как сказал Собчак: "Лучше я выберу такого, чем мне дадут сильного, умного и работящего", – отметил Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске (по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности). Существуют версии о его убийстве.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, КГБ, спецслужбы, Сергей Пугачев, Анатолий Собчак
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