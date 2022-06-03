Пугачев: Собчак выбрал самого слабого, тупого и ленивого КГБшника – Путина

По словам Пугачева, в 1999 году Путина (на фото) никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника Фото: ЕРА

По его словам, в 1999 году Путина никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника.

"Я вам даже больше скажу. Когда я плотно общался и работал с ним в проекте по делам президента, я вообще не знал, что он служил в КГБ. Знал только, что он ближайший друг Собчака. Хотя впоследствии Собчак тоже сказал, что он ему никаким другом не был, а был просто приставленным сотрудником спецслужбы, которого он лично выбрал. Потому что знал, что Путин очень слабый, тупой и ленивый. Как сказал Собчак: "Лучше я выберу такого, чем мне дадут сильного, умного и работящего", – отметил Пугачев.

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