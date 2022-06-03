Пугачев: Собчак выбрал самого слабого, тупого и ленивого КГБшника – Путина

По его словам, в 1999 году Путина никто не воспринимал как сотрудника КГБ или бывшего КГБшника.
"Я вам даже больше скажу. Когда я плотно общался и работал с ним в проекте по делам президента, я вообще не знал, что он служил в КГБ. Знал только, что он ближайший друг Собчака. Хотя впоследствии Собчак тоже сказал, что он ему никаким другом не был, а был просто приставленным сотрудником спецслужбы, которого он лично выбрал. Потому что знал, что Путин очень слабый, тупой и ленивый. Как сказал Собчак: "Лучше я выберу такого, чем мне дадут сильного, умного и работящего", – отметил Пугачев.
Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске (по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности). Существуют версии о его убийстве.
Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.
Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.