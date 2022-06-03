"Психически больные и многодетные отцы". Ополченцы "ЛНР" просят Путина отпустить их с фронта – видео

"Мы обращаемся к офицерскому составу РФ и полковнику КГБ", – начинают обращение "ополченцы".

Они заявляют, что были мобилизованы насильно и без комиссии, хотя каждый из них имеет тяжелые медицинские диагнозы или семейные обстоятельства, освобождающие от службы. Солдаты демонстрируют в кадре небоевые раны и старое оружие и обмундирование.

Добровольцы жалуются на то, руководство "республики" обещало не привлекать резервистов к боевым действиям, но они с весны находятся на передовой , без еды, документов и медпомощи. А их просьбы о ротации и увольнении командованием воспринимается как саботаж.

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Artodox Fero / Youtube