Боевикам "ЛНР" диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсации за полученные в боях ранения – украинская разведка

"Власть так называемой "ЛНР" не выплачивает компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий вояки "ЛНР" получают выписки, в которых указаны "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, из-за "чувства несправедливости" жители ОРЛО выражают недовольство, несмотря на усиление российской пропаганды.

"Учитывая безвозвратные потери 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ (именно в нем служат "мобилизованные ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и дальнейшей мобилизации значительно уменьшается", – подчеркнули в Минобороны.

В частности, 16-го и 17 мая в оккупированном Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы возле военной прокуратуры и военкоматов в Луганске и Ровеньках. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Всего в митингах участвовало около 700 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)