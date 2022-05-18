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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевикам "ЛНР" диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсации за полученные в боях ранения – украинская разведка

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По данным украинской разведки, из-за "чувства несправедливости" жители ОРЛО выражают недовольство, несмотря на усиление российской пропаганды
По данным украинской разведки, из-за "чувства несправедливости" жители ОРЛО выражают недовольство, несмотря на усиление российской пропаганды
Фото: depositphotos.com

Боевикам террористической организации "ЛНР" устанавливают некорректные диагнозы, чтобы не платить компенсации за ранения, полученные в боях против Вооруженных сил Украины. Об этом 18 мая сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Власть так называемой "ЛНР" не выплачивает компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий вояки "ЛНР" получают выписки, в которых указаны "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, из-за "чувства несправедливости" жители ОРЛО выражают недовольство, несмотря на усиление российской пропаганды.

"Учитывая безвозвратные потери 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ (именно в нем служат "мобилизованные ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и дальнейшей мобилизации значительно уменьшается", – подчеркнули в Минобороны.

В частности, 16-го и 17 мая в оккупированном Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы возле военной прокуратуры и военкоматов в Луганске и Ровеньках. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Всего в митингах участвовало около 700 человек.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/314715004173260

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Луганск, протесты, мобилизация, разведка, террористы, раненые, Ровеньки, Минобороны, война России против Украины, выплаты, ЛНР, погибшие, акции протеста, компенсация
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