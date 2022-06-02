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02 июня, 2022
 
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"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине

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Пеле и Путин встречались в 2017 году в Москве
Пеле и Путин встречались в 2017 году в Москве
Фото: ЕРА

81-летний бразильский футболист Пеле призвал президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине. Соответствующее заявление опубликовано 1 июня на странице футболиста в Instagram.

"Нет абсолютно никакого оправдания этому продолжающемуся насилию. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти, – говорится в заявлении. – Возможность прекратить его – в ваших руках. Тех руках, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пеле – единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Футболист встречался с Путиным в 2017 году, когда участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА) накануне чемпионата мира, который проходил в России в 2018 году.

Пеле поддержал Украину в первый день войны, заявив, что молится о мире для украинцев.

Теги: Владимир Путин, футбол, Пеле, война России против Украины, футболист
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