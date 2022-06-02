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Барышников написал Путину: Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете

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Барышников (на фото) Путину: Вашему русскому миру миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать
Барышников (на фото) – Путину: Вашему русскому миру – миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать
Фото: True Russia / Facebook

Один из учредителей проекта "Настоящая Россия", танцовщик и актер Михаил Барышников выступил с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором высказался о блокировке сайта проекта.

Открытое письмо Барышникова к Путину опубликовано на заблокированном в РФ ресурсе.

"Ваши дворовые с перепугу приказали заблокировать наш веб-сайт – сайт "Настоящей России". Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте, – отметил танцовщик и актер. – Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом – Сергея Гуриева".

По словам Барышникова, они вместе с Акуниным и Гуриевым "принесли больше чести русскому миру", чем все "неточное высокоточное оружие" РФ.

"Вашему русскому миру – миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть – несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов. Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно", – резюмировал Барышников.

По данным правозащитного проекта "Роскомсвобода", сайт "Настоящей России" в России был заблокирован 24 мая по решению Генпрокуратуры РФ.

Контекст:

Барышников родился в Риге в 1948 году. Он начал заниматься балетом в Рижском хореографическом училище. Продолжил обучение в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).

В 1974 году, после зарубежных гастролей в составе труппы Большого театра в Канаде, Барышников отказался возвращаться в СССР.

Он гражданин США. В 2017 году Барышников стал гражданином Латвии. Латвия допускает двойное гражданство со Штатами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, театр, Борис Акунин, учебники, актер, президент, писатель, Михаил Барышников, хореограф, обращение, Сергей Гуриев, письмо
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