Барышников написал Путину: Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете

Открытое письмо Барышникова к Путину опубликовано на заблокированном в РФ ресурсе.

"Ваши дворовые с перепугу приказали заблокировать наш веб-сайт – сайт "Настоящей России". Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте, – отметил танцовщик и актер. – Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом – Сергея Гуриева".

По словам Барышникова, они вместе с Акуниным и Гуриевым "принесли больше чести русскому миру", чем все "неточное высокоточное оружие" РФ.

"Вашему русскому миру – миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть – несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов. Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно", – резюмировал Барышников.

По данным правозащитного проекта "Роскомсвобода", сайт "Настоящей России" в России был заблокирован 24 мая по решению Генпрокуратуры РФ.