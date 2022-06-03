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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Цель Путина – вся Украина. Он от этой идеи не отказался

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Пугачев: Это было что-то желанное, которое должно было произойти через три дня под звуки оркестра на Красной площади
Пугачев: Это было что-то желанное, которое должно было произойти через три дня под звуки оркестра на Красной площади
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев считает, что президент РФ Владимир Путин, направив войска в Украину, планировал полностью ее захватить. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Естественно, целью и желанием была вся Украина. Это был реванш. Но в большей степени это было что-то желанное, которое должно было произойти через три дня под звуки оркестра на Красной площади, – сказал Пугачев. 

Он убежден: Путин рассчитывал, что российских солдат в Украине встретят с хлебом-солью, "скажут "Welcome", а президент Украины Владимир Зеленский бежит в Польшу и оттуда "будет просить у него прощения или не будет, а просто получит польское гражданство".

При этом, подчеркнул бизнесмен, Путин рассматривал это как "воссоединение" двух стран.  

"Именно воссоединение, а не "Путин поработил Украину". Многие портрет искажают, что это злодей, который решил убивать детей [в Украине]... Это есть. Но в истории с Украиной это возникло постфактум. Изначально [был запланирован] триумф. "Заходим, забираем и все счастливы", – считает Пугачев.

Гордон спросил, какое место в этой истории тогда играл Донбасс (российские власти заявляли, что хотят его "освободить" от Украины). По мнению бизнесмена, Донбассу была отведена чисто техническая роль, вся история с признанием "независимости" Донецкой и Луганской областей Украины накануне полномасштабного вторжения была нужна для того, чтобы перебросить туда российские войска. Пугачев сказал, что "несмотря на политический нигилизм, который царит в России", представители российской власти любят соблюдать какие-то "только им понятные" формальности. 

"Это какие-то банальные вещи, мол, "мы признаем эти "республики", подписываем соглашение о военно-техническом сотрудничестве, значит, мы туда можем запереть военную технику и, не объявляя войну, эту войну вести". Но это уже совершенно малозначительные вещи", – сказал Пугачев. 

Он убежден, что от идеи захватить всю Украину Путин не отказался.

"В данный момент нет, не отказался. Просто ему наливают, что "мы готовимся, у нас перегруппировка, сейчас новую технику подгоним, разберемся, меняем стратегию и тактику"... Знаете, как говорят, клиент созрел. Вот пока он не созрел. Но к определенному моменту он созреет", – сказал бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска из северных областей страны. 5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, а 28 мая – на юге страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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