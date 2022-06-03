Пугачев: Цель Путина – вся Украина. Он от этой идеи не отказался

Пугачев: Это было что-то желанное, которое должно было произойти через три дня под звуки оркестра на Красной площади Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Естественно, целью и желанием была вся Украина. Это был реванш. Но в большей степени это было что-то желанное, которое должно было произойти через три дня под звуки оркестра на Красной площади, – сказал Пугачев.

Он убежден: Путин рассчитывал, что российских солдат в Украине встретят с хлебом-солью, "скажут "Welcome", а президент Украины Владимир Зеленский бежит в Польшу и оттуда "будет просить у него прощения или не будет, а просто получит польское гражданство".

При этом, подчеркнул бизнесмен, Путин рассматривал это как "воссоединение" двух стран.

"Именно воссоединение, а не "Путин поработил Украину". Многие портрет искажают, что это злодей, который решил убивать детей [в Украине]... Это есть. Но в истории с Украиной это возникло постфактум. Изначально [был запланирован] триумф. "Заходим, забираем и все счастливы", – считает Пугачев.

Гордон спросил, какое место в этой истории тогда играл Донбасс (российские власти заявляли, что хотят его "освободить" от Украины). По мнению бизнесмена, Донбассу была отведена чисто техническая роль, вся история с признанием "независимости" Донецкой и Луганской областей Украины накануне полномасштабного вторжения была нужна для того, чтобы перебросить туда российские войска. Пугачев сказал, что "несмотря на политический нигилизм, который царит в России", представители российской власти любят соблюдать какие-то "только им понятные" формальности.

"Это какие-то банальные вещи, мол, "мы признаем эти "республики", подписываем соглашение о военно-техническом сотрудничестве, значит, мы туда можем запереть военную технику и, не объявляя войну, эту войну вести". Но это уже совершенно малозначительные вещи", – сказал Пугачев.

Он убежден, что от идеи захватить всю Украину Путин не отказался.

"В данный момент нет, не отказался. Просто ему наливают, что "мы готовимся, у нас перегруппировка, сейчас новую технику подгоним, разберемся, меняем стратегию и тактику"... Знаете, как говорят, клиент созрел. Вот пока он не созрел. Но к определенному моменту он созреет", – сказал бизнесмен.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube