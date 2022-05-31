"Путин – ...баный п...дарас", "Шойгу – гондонище, профан, шоумен". "Схемы" опубликовали перехват разговора двух российских полковников. Видео

Во время разговора российские офицеры материли и критиковали Путина и Шойгу Фото: EPA

Журналисты уточнили, что получили записи от одного из разведывательных органов Украины и сумели идентифицировать российских офицеров – это Максим Власов (позывной Югра) и Виталий Ковтун.

В публикации есть упоминание, что Власов и Ковтун разговаривали 14 апреля (но не уточняется, это был единственный разговор, который проанализировали журналисты, или звонков было несколько).

Согласно данным СБУ и расследователей международной группы Bellingcat, Власов причастен к обстрелу Мариуполя Донецкой области в январе 2015 года, когда погибло около 30 человек, около 100 получили ранения. Тогда СБУ тоже публиковала перехваты разговоров Власова. Во время телефонных бесед он призывал спрятать установки "Град", из которых обстреляли город, и признавал, что удар по Мариуполю нанесли российские оккупанты. "Там секли, бл...дь, по городу, ну, наши друзья. Весь город горит, на х..й", – сказал он во время одного из разговоров. С 2018 года Власов находится в розыске в Украине.

Максим Власов. Фото: radiosvoboda.org

Сейчас, по данным "Схем", Власов занимает руководящую должность в артиллерийской службе штаба 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ. Его собеседник Ковтун – военный медик. Он служит в Наро-Фоминском военном госпитале в Московской области.

Во время разговора Власов и Ковтун постоянно матерились, обсценная лексика была практически в каждом предложении российских офицеров.

Власов, в частности, говорил, что российская армия несет "страшные потери" в Украине и что война против Украины напоминает ему Советско-финскую войну 1939–1940 годов ("по шаблону, на х...й, пошли, бл...дь").

Он называл министра обороны РФ Сергея Шойгу "профаном" и "шоуменом".

"Шойгу – это полностью некомпетентный профан, бл...дь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, бл...дь. Просто шоумен, бл...дь", – сказал Власов.

Его собеседник тоже критиковал Шойгу.

"Шойгу – гондонище, бл...дь. "Контрактников нет". Конечно, откуда они будут, сука? Им платили по 30 тысяч зарплату, бл...дь (30 тыс. руб. – около 10 тыс. грн. – "ГОРДОН"). Откуда их набрать?" – возмущался во время разговора Ковтун.

Александра Дворникова, который в апреле стал новым командующим российскими войсками в Украине, Власов называл "просто конченым".

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у...банов. Этот Дворников вообще легенда по у...банству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, вообще конченый, бл...дь, безголовый идиот", – описал генерала Власов.

Ковтун критиковал командующего войсками Восточного округа РФ Александра Чайко, называл его "Чайкой-х...яйкой".

"Наплодили, бл...дь, генералов, всяких там, Чаек-х..яек, бл...дь. И всех остальных, бл...дь. Сначала людей положат, а потом, с...ка, бл...дь, ждем, пока они наших положат, бл...дь. Они приободрились, ...бнутся, бл...дь. Почитай, что они там пишут, все, бл...дь, п...здец, на х...уй, довольные", – сказал военный медик.

Страниц Власова в соцсетях нет, журналисты опубликовали его старые снимки. У Ковтуна есть аккаунт в "Одноклассниках".

Скриншот: Виталий Ковтун / "Одноклассники"

"Схемы", которые проанализировали страницу Ковтуна, сообщили, что он считает, будто российские войска могут "по привычке" взять Берлин, поддерживает идею так называемой федерализации Украины и одобряет фильтрационные лагеря в Мариуполе.

Журналисты выяснили, что Ковтун – уроженец Украины, он родился в селе Жабокрич Крыжопольского района Винницкой области. Многие его родственники живут в Украине – в Киеве и Винницкой области.

Виталий Ковтун. Фото: radiosvoboda.org

При этом Ковтун во время разговора призывал обстреливать гражданские объекты в Украине ("по вокзалам ...баште, бл...дь, по железным дорогам ...баште, на х...й") и критиковал президента РФ Владимира Путина за нерешительность, называя его "...баным п...дарасом".

"Должна, бл...дь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, бл...дь. Все, на х...й! Почему не прилетела, бл...дь?Я не понимаю, бл...дь, сука, ...баный ты Путин, п...дарас, бл...дь! Почему не прилетела ракета в Киев? В Киев ...бните, бл...дь, в центр города, там Верховная Рада, бл...дь, дом правительства. ...бните по дому правительства, бл...дь! Ну, бл...дь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, бл...дь. Все увидят, ...баный в рот, бл...дь. Охранник какой-то там умрет, бл...дь", – сказал Ковтун.

Он также советовал "въ...бать по Киеву" в ответ на уничтожение Украиной флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Журналисты дозвонились до Ковтуна и спросили, поддерживает ли он связь с родственниками в Украине. Если да, то почему он призывает обстреливать города.

"Да иди ты на х...й! Я не призываю никого обстреливать города, ...баный ты п...дарас, бл...дь!" – ответил Ковтун.

После этого журналист включил полковнику часть аудиозаписи, где тот призывал обстреливать вокзалы и железные дороги. Ковтун ответил: "Правильно, бл...дь" – и пообещал сдать журналиста ФСБ. Затем журналист включил еще один фрагмент перехвата, где Ковтун называл Шойгу "гондонищем", и уточнил, готов ли он публично повторить свое мнение о министре. Тот ответил, что не готов.

Когда журналисты дозвонились до Власова, тот просто бросил трубку.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

"В 2018 году мы нашли десяток российских офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя в январе 2015 года и убили 30 ни в чем не повинных мирных жителей. Одним из них был полковник Власов. Его опознали благодаря неосторожной болтовне по мобильному телефону в Украине. Думаете, он усвоил урок? Его отправили обратно в Украину, и он продолжил болтать, а украинцы опять перехватили его разговоры. Но в этот раз у него большие проблемы: перехваты показывают, что он ругает Шойгу и весь российский истеблишмент, который называет некомпетентными суками", – написал в Twitter главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Think again. He was sent back to Ukraine now, and continued blabbing, again being intercepted by Ukrainians. This time he's in bigger trouble tho: the intercepts show he swears at Shoigu and the whole RU establishment whom he calls incompetent bitches. https://t.co/BR9Rlarp8Z — Christo Grozev (@christogrozev) May 30, 2022