Каспаров: Назначение генерала Дворникова – последняя карта Путина. "Не могу взять – так все разрушу"

По словам Каспарова, Путину (на фото) нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска --- сирийский Алеппо или Харьков Фото: ЕРА

"Когда мы видим генерала Дворникова, которого назначают командующим операцией, мы понимаем, что как бы это уже финальная стадия. То есть это последняя карта Путина: "Не могу взять – все разрушу. Все сотрем с лица земли. Да еще, учитывая кредитную историю Дворникова, может, и химическим оружием побалуемся". То есть на самом деле вот сейчас как бы стало очевидно, что нет разницы: там, Сирия, Африка, Украина. В этом плане это не вопрос "где" – это вопрос "кто", – отметил Каспаров.

По его словам, Путину нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска – сирийский Алеппо или Харьков.

"Что меня, конечно, – я не скажу "поразило", – но все равно не перестаю удивляться, что Путин эту разницу не видит. А те, кто бомбят... Особенно, как мы знаем, у некоторых вообще родственники в Украине", – подчеркнул Каспаров.

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