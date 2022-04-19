ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Назначение генерала Дворникова – последняя карта Путина. "Не могу взять – так все разрушу"

 
|
По словам Каспарова, Путину (на фото) нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска --- сирийский Алеппо или Харьков
По словам Каспарова, Путину (на фото) нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска --- сирийский Алеппо или Харьков
Фото: ЕРА

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что назначение генерала Александра Дворникова новым командующим российскими войсками в Украине – последняя ставка президента РФ Владимира Путина в этой войне.

"Когда мы видим генерала Дворникова, которого назначают командующим операцией, мы понимаем, что как бы это уже финальная стадия. То есть это последняя карта Путина: "Не могу взять – все разрушу. Все сотрем с лица земли. Да еще, учитывая кредитную историю Дворникова, может, и химическим оружием побалуемся". То есть на самом деле вот сейчас как бы стало очевидно, что нет разницы: там, Сирия, Африка, Украина. В этом плане это не вопрос "где" – это вопрос "кто", – отметил Каспаров.

По его словам, Путину нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска – сирийский Алеппо или Харьков.

"Что меня, конечно, – я не скажу "поразило", – но все равно не перестаю удивляться, что Путин эту разницу не видит. А те, кто бомбят... Особенно, как мы знаем, у некоторых вообще родственники в Украине", – подчеркнул Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

О назначении командующего Южным военным округом Дворникова новым командующим российскими войсками в Украине СМИ сообщили 8 апреля. Источники телерадиокомпании BBC отметили, что координация между российскими подразделениями в Украине была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее.

Официально это назначение в РФ не подтверждали.

13 апреля в британской разведке заявили, что назначение Дворникова является попыткой централизовать командование и управление. "Неспособность действовать слаженно и координировать военные действия до сих пор препятствует российскому вторжению", – отметили в ведомстве.

Народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал Дворникова "Мясником Алеппо""Этот человек (если его можно назвать так: "человек") в свое время прославился "подвигами" в сирийском Алеппо. Операций было много – воздушных, наземных, но в основном ракетно-бомбовых", – сказал Кожемякин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Гарри Каспаров, Алеппо, обстрелы, война России против Украины, Александр Дворников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны
"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны
"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове
"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове
  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат
  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (98059)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (53244)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (49580)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (43726)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (41177)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21762)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (21371)
8
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (16945)
 
 
 
 