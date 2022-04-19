Каспаров: Назначение генерала Дворникова – последняя карта Путина. "Не могу взять – так все разрушу"

"Когда мы видим генерала Дворникова, которого назначают командующим операцией, мы понимаем, что как бы это уже финальная стадия. То есть это последняя карта Путина: "Не могу взять – все разрушу. Все сотрем с лица земли. Да еще, учитывая кредитную историю Дворникова, может, и химическим оружием побалуемся". То есть на самом деле вот сейчас как бы стало очевидно, что нет разницы: там, Сирия, Африка, Украина. В этом плане это не вопрос "где" – это вопрос "кто", – отметил Каспаров.
По его словам, Путину нет никакой разницы, какой населенный пункт обстреливают его войска – сирийский Алеппо или Харьков.
"Что меня, конечно, – я не скажу "поразило", – но все равно не перестаю удивляться, что Путин эту разницу не видит. А те, кто бомбят... Особенно, как мы знаем, у некоторых вообще родственники в Украине", – подчеркнул Каспаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О назначении командующего Южным военным округом Дворникова новым командующим российскими войсками в Украине СМИ сообщили 8 апреля. Источники телерадиокомпании BBC отметили, что координация между российскими подразделениями в Украине была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее.
Официально это назначение в РФ не подтверждали.
13 апреля в британской разведке заявили, что назначение Дворникова является попыткой централизовать командование и управление. "Неспособность действовать слаженно и координировать военные действия до сих пор препятствует российскому вторжению", – отметили в ведомстве.
Народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал Дворникова "Мясником Алеппо". "Этот человек (если его можно назвать так: "человек") в свое время прославился "подвигами" в сирийском Алеппо. Операций было много – воздушных, наземных, но в основном ракетно-бомбовых", – сказал Кожемякин.