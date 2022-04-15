Кожемякин о новом командующем войсками РФ: Второго Алеппо в Украине у Дворникова не получится

"Этот человек (если его можно назвать так: человек) в свое время прославился "подвигами" в сирийском Алеппо. Операций было много – воздушных, наземных, но в основном ракетно-бомбовых. Этот человек – мясник Алеппо. Он получил там такое прозвище и умрет с ним. Другого Алеппо, особенно в Украине, у него не получится", – сказал Кожемякин.

По его мнению, российская армия обречена на проигрыш.

"Нас все время пугали, что российская армия – это вторая армия мира, которая оснащена, подготовлена, мотивирована и сделает что угодно в любой точке планеты. Но действия наших Вооруженных сил, спецназа Нацгвардии, десантников, морской пехоты, артиллеристов, наших Bayraktar показали, что это не армия. Это военный сброд, который не готов выполнять никакую боевую задачу и который готов бросить оружие, убежать. Самое главное, за счет чего всегда побеждает армия, – это мотивация. Ну какая у них мотивация? Какой патриотизм? Они обречены на проигрыш", – подчеркнул Кожемякин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube