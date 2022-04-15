Россиянка, которая призывала мужа-оккупанта насиловать украинок, живет в оккупированном Крыму – "Схемы"

Перехват разговора СБУ разместила 12 апреля. На записи, которую опубликовала спецслужба, россиянка говорит своему мужу: "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там".

Журналисты выяснили, что речь идет об Ольге Быковской (в девичестве Пинясова) и Романе Быковском, во время звонка жене 27-летний Быковский находился в Херсонской области.

Оба родом из Орловской области РФ, ориентировочно в 2018 году они переехали жить в оккупированный Крым. Ольга искала там работу по уходу за детьми, Роман служил в Росгвардии, затем пошел в десантники и принимал участие в оккупации полуострова, пишут СМИ.

У них есть ребенок, он родился в 2017 году.

Журналисты "Радіо Свобода" выяснили, что Быковский лежит в госпитале в Крыму, и связались с ним по телефону. Он заявил, что голос на записи СБУ не его, однако журналисты утверждают, что голос такой же.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

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