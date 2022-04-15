Россиянка, которая призывала мужа-оккупанта насиловать украинок, живет в оккупированном Крыму – "Схемы"

Перехват разговора СБУ разместила 12 апреля. На записи, которую опубликовала спецслужба, россиянка говорит своему мужу: "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там".
Журналисты выяснили, что речь идет об Ольге Быковской (в девичестве Пинясова) и Романе Быковском, во время звонка жене 27-летний Быковский находился в Херсонской области.
Оба родом из Орловской области РФ, ориентировочно в 2018 году они переехали жить в оккупированный Крым. Ольга искала там работу по уходу за детьми, Роман служил в Росгвардии, затем пошел в десантники и принимал участие в оккупации полуострова, пишут СМИ.
У них есть ребенок, он родился в 2017 году.
Журналисты "Радіо Свобода" выяснили, что Быковский лежит в госпитале в Крыму, и связались с ним по телефону. Он заявил, что голос на записи СБУ не его, однако журналисты утверждают, что голос такой же.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О таких преступлениях российской армии в ходе оккупации Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в подвале одного из домов в Буче Киевской области оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны.