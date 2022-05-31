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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Словакии: Путин стремится уничтожить Украину

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Чапутова: Россия уже давно ведет войну против украинцев, все началось задолго до февраля 2022 года
Чапутова: Россия уже давно ведет войну против украинцев, все началось задолго до февраля 2022 года
Фото: EPA

Россия стремится не к захвату части украинской территории, а к уничтожению Украины. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде Украины 31 мая. Видео опубликовано на YouTube-канале украинского парламента.

Чапутова сообщила, что утром побывала в Ирпене и Бородянке Киевской области, которые в апреле были освобождены из-под российской оккупации.

"Моя единственная мысль: по какому праву вам причинили такое, как вас могли так обидеть? Нет ни единого нормального ответа. Если все бы шло по плану [президента РФ Владимира] Владимира Путина, сегодня ваша страна была бы под властью оккупационных войск, а в Киеве бы правило марионеточное правительство, которым бы руководил Кремль", – сказала она.

Президент отметила, что план Путина провалился.

"Реальность очевидна: Россия уже давно ведет войну против украинцев. Конфликт не начался с варварских ракетных ударов пасмурного февральского утра 2022 года. Он начался задолго до этого массированной пропагандой, которая отрицала вашу государственность, вашу национальную или культурную идентичность, ваш язык. Дегуманизация украинцев и украинок была начата задолго до того, как российские солдаты совершили преступления в Буче или Мариуполе, задолго до того, как "зеленые человечки" и "ихтамнет" вторглись в Крым и на Донбасс в 2014 году. [...] С 24 февраля 2022 года стало яснее ясного, что кусок территории Донбасса и Крыма Путина не интересует. Он стремится уничтожить Украину, потому что вы другие", – заявила Чапутова.

Она отметила, что Украина строила открытое общество и экономику, укрепляла правовое государство и боролась с коррупцией.

"Своим образом жизни вы каждый день доказывали, что не хотите больше иметь ничего общего с homo sovieticus", – заявила президент Словакии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, а затем начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Словакия, война России против Украины, Зузана Чапутова
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