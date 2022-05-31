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"Мои глаза и уста будут говорить всей Европе". Президент Словакии была шокирована увиденным в Бородянке и Ирпене

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Словакия будет оказывать Украине как гуманитарную, так и военную помощь в дальнейшем, отметила Чапутова
Словакия будет оказывать Украине как гуманитарную, так и военную помощь в дальнейшем, отметила Чапутова
Фото: prezident.sk

Президент Словакии Зузана Чапутова в рамках визита в Украину посетила освобожденные от российской оккупации Бородянку и Ирпень Киевской области.

Об этом 31 мая сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кулеба.

"Зарубежные партнеры были шокированы увиденным в Бородянке и Ирпене", – написал Кулеба.

Он отметил, что Словакия – одна из стран-партнеров, предоставляющих Украине значительную часть гуманитарной помощи.

Кроме того, в настоящее время в Киевской области работают в качестве международных экспертов две следственные группы из Словакии, документирующие военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Буче и Бородянке, добавил Кулеба.

"Мои глаза и уста будут говорить о том, что я вижу, всей Европе. Мы будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь в дальнейшем. Также принимаем и будем принимать украинских беженцев. Мы восхищаемся Украиной, ее храбростью и бесстрашием", – сказала Чапутова, ее процитировал Кулеба.

https://www.facebook.com/oleksyikuleba/posts/420832833385612

По мнению Чапутовой, тот факт, что фотографии войны в Украине "больше не открываются в новостях", не означает, что страданий украинцев стало меньше, пишет сайт президента Словакии.

"В Бородянке и Ирпене я своими глазами видела следы разрухи, которую российские солдаты принесли Украине. В сотнях километров на восток и юг тысячи других украинских мирных жителей – женщин, мужчин, детей – до сих пор сталкиваются с такой же разрухой. Я верю, что когда этот кошмар закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня уже расцвели цветы между разрушенными домами в Бородянке и в Ирпене", – подчеркнула Чапутова.

Президент Словакии прибыла с визитом в Украину 31 мая, в частности она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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