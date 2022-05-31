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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОБСЕ сообщили, что оккупанты отпустили одного из четырех "задержанных" в ОРДЛО сотрудников СММ ОБСЕ

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Еще три сотрудника СММ ОБСЕ находятся на оккупированной территории
Еще три сотрудника СММ ОБСЕ находятся на оккупированной территории 
Фото: ЕРА (архив)

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид 31 мая сообщила в Twitter, что российские оккупанты отпустили одного из четырех ранее плененных в ОРДЛО сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Большое облегчение вызывает освобождение одного из сотрудников национальной миссии СММ ОБСЕ. Я призываю к освобождению трех коллег, которые остаются под стражей в Донецке и Луганске, и буду продолжать неустанно добиваться их немедленного возвращения к своим близким", – написала она. 

В ОБСЕ 23 апреля сообщали, что четверых сотрудников СММ лишили свободы в оккупированных Луганске и Донецке.

Шмид, а также председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призывали отпустить их.  По словам Рау, сотрудников СММ ОБСЕ "задержали" за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные функции. Их удерживали под стражей "определенный период времени" без предъявления обвинений, подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 

6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".

С 1 апреля мандат СММ ОБСЕ в Украине прекратился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, Луганск, ОБСЕ, пленные, война России против Украины, ОРДЛО, Збигнев Рау, российские оккупанты
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