В ОБСЕ сообщили, что оккупанты отпустили одного из четырех "задержанных" в ОРДЛО сотрудников СММ ОБСЕ

Еще три сотрудника СММ ОБСЕ находятся на оккупированной территории Фото: ЕРА (архив)

"Большое облегчение вызывает освобождение одного из сотрудников национальной миссии СММ ОБСЕ. Я призываю к освобождению трех коллег, которые остаются под стражей в Донецке и Луганске, и буду продолжать неустанно добиваться их немедленного возвращения к своим близким", – написала она.

Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.



I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022

В ОБСЕ 23 апреля сообщали, что четверых сотрудников СММ лишили свободы в оккупированных Луганске и Донецке.

Шмид, а также председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призывали отпустить их. По словам Рау, сотрудников СММ ОБСЕ "задержали" за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные функции. Их удерживали под стражей "определенный период времени" без предъявления обвинений, подчеркнул он.

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