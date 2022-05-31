В ОБСЕ сообщили, что оккупанты отпустили одного из четырех "задержанных" в ОРДЛО сотрудников СММ ОБСЕ

"Большое облегчение вызывает освобождение одного из сотрудников национальной миссии СММ ОБСЕ. Я призываю к освобождению трех коллег, которые остаются под стражей в Донецке и Луганске, и буду продолжать неустанно добиваться их немедленного возвращения к своим близким", – написала она.
Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022
I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.
В ОБСЕ 23 апреля сообщали, что четверых сотрудников СММ лишили свободы в оккупированных Луганске и Донецке.
Шмид, а также председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призывали отпустить их. По словам Рау, сотрудников СММ ОБСЕ "задержали" за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные функции. Их удерживали под стражей "определенный период времени" без предъявления обвинений, подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.
3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.
6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.
31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".
С 1 апреля мандат СММ ОБСЕ в Украине прекратился.