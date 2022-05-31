Моравецкий: Конечно, мы бы хотели, чтобы Путин был полностью отстранен, но он представляет собой грубую силу

Об этом он заявил в интервью Sky News, которое вышло 31 мая.
"Если Европа и свободный мир проиграют эту борьбу, эту войну, мы не будем в безопасности, потому что мы всегда будем находиться под угрозой и шантажом Путина. Конечно, мы хотели бы, чтобы он был полностью отстранен [от власти], но он представляет собой грубую силу, а Россия является сверхдержавой, и если в конце концов Украина выживет как суверенное государство, что является нашей единственной целью, и именно поэтому мы поддерживаем Украину всеми различными способами, это будет наша победа", – сказал Моравецкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. Он называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".