"Сигнал для всех врагов Польши и Украины". Моравецкий приветствовал открытие знаменитых скульптур львов на "Кладбище орлят" во Львове

Об этом он написал в Facebook.
Моравецкий отметил, что обсуждал открытие скульптур во время последнего визита во Львов. Эти "знаменитые львы являются одним из символов непростой польско-украинской истории", подчеркнул он.
"Я рад, что мы вместе заботимся о памятниках, связанных с нашей общей историей. Это также символический, четкий и понятный сигнал для всех врагов Польши и Украины. Ничто нас не разделит – мы едины как никогда!" – добавил он.
Польша благодарит Украину за этот жест, он важен для Польши, подчеркнул глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.
Dzi * na Cmentarzu Orl * t Lwowskich ods * oni * to pos * gi lwów, strzeg * cych wej * cia do symbolicznej dla Polaków nekropolii. Dzi * kujemy ukrai * skim w * adzom za ten wa * ny dla * gest. * @MorawieckiM @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal @AndriySadovyi Niech * yje Polska, niech * yje Ukraina! pic.twitter.com/OZAhCHafnF— Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) May 20, 2022
Мемориал "Кладбище орлят" (на польском он называется "Кладбище защитников Львова") был построен в 1926–1939 годах, пишет Zaxid.net. Там похоронены участники боев против ЗУНР (поляки, которых называли "Львовскими орлятами") и большевиков в начале прошлого века. Издание отмечает, что там захоронены в том числе украинцы.
Львы установлены у арки при входе на кладбище с южной стороны. У одного из них на щите была надпись на польском Zawsze wierny ("Всегда верный"), у второго – Tobie Polsko ("Тебе, Польша"). На одном из щитов был изображен герб Польши, на другом – герб Львова. В 70-х годах прошлого века советская власть демонтировала львов. Сейчас на обоих щитах изображен герб Львова.
Львов вернули на прежнее место только в 2015 году, после визита в Украину президента Польши Анджея Дуды. Как отмечает "Историческая правда", это сделали по инициативе министерства культуры Польши без согласования с украинской властью, из-за чего произошел скандал. Скульптуры оставили, но закрыли их деревянными щитами.
20 мая мэрия Львова сообщила, что скульптуры раскрыли и готовят к реставрации. "Эта война показала, кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости", – написал городской голова Львова Андрей Садовый.