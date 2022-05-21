"Сигнал для всех врагов Польши и Украины". Моравецкий приветствовал открытие знаменитых скульптур львов на "Кладбище орлят" во Львове

Моравецкий: Это символический, четкий и понятный сигнал для всех врагов Польши и Украины Фото: ЕРА

Об этом он написал в Facebook.

Моравецкий отметил, что обсуждал открытие скульптур во время последнего визита во Львов. Эти "знаменитые львы являются одним из символов непростой польско-украинской истории", подчеркнул он.

"Я рад, что мы вместе заботимся о памятниках, связанных с нашей общей историей. Это также символический, четкий и понятный сигнал для всех врагов Польши и Украины. Ничто нас не разделит – мы едины как никогда!" – добавил он.

Польша благодарит Украину за этот жест, он важен для Польши, подчеркнул глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.

Dzi * na Cmentarzu Orl * t Lwowskich ods * oni * to pos * gi lwów, strzeg * cych wej * cia do symbolicznej dla Polaków nekropolii. Dzi * kujemy ukrai * skim w * adzom za ten wa * ny dla * gest. * @MorawieckiM @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal @AndriySadovyi Niech * yje Polska, niech * yje Ukraina! pic.twitter.com/OZAhCHafnF — Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) May 20, 2022