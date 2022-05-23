Премьер Польши: Многие политики пытались вести переговоры с Путиным. Исходом всегда было только унижение

Политика попросили прокомментировать предложения Италии по завершению войны РФ против Украины.
Моравецкий заявил, что мир является "общей целью", но не может быть заключен любой ценой.
"Мы не можем принять диалог, который может быть использован Путиным, диалог над головами украинцев. Эта страна проливает кровь за нашу свободу и безопасность.... Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались, и исход всегда был одним и тем же: унижение. Некоторые западные политики до сих пор думают, что Россия в конце концов остановится, что Путин смягчится. У меня есть совет: не питайте никаких иллюзий. Путин не остановится, как не остановился Гитлер в Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет всю Европе", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
La Repubblica 19 мая сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС.
В МИД заявили, что Украина изучает план по завершению войны с Россией, который предложила Италия.