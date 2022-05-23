Премьер Польши: Многие политики пытались вести переговоры с Путиным. Исходом всегда было только унижение

Моравецкий: Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным Фото: EPA

Политика попросили прокомментировать предложения Италии по завершению войны РФ против Украины.

Моравецкий заявил, что мир является "общей целью", но не может быть заключен любой ценой.

"Мы не можем принять диалог, который может быть использован Путиным, диалог над головами украинцев. Эта страна проливает кровь за нашу свободу и безопасность.... Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались, и исход всегда был одним и тем же: унижение. Некоторые западные политики до сих пор думают, что Россия в конце концов остановится, что Путин смягчится. У меня есть совет: не питайте никаких иллюзий. Путин не остановится, как не остановился Гитлер в Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет всю Европе", – сказал он.

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