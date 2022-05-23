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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Польши: Многие политики пытались вести переговоры с Путиным. Исходом всегда было только унижение

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Моравецкий: Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным
Моравецкий: Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным
Фото: EPA

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным никогда не были эффективными для западных политиков, а приводили только к их унижению. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 22 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политика попросили прокомментировать предложения Италии по завершению войны РФ против Украины. 

Моравецкий заявил, что мир является "общей целью", но не может быть заключен любой ценой.

"Мы не можем принять диалог, который может быть использован Путиным, диалог над головами украинцев. Эта страна проливает кровь за нашу свободу и безопасность.... Пожалуйста, назовите мне хоть один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались, и исход всегда был одним и тем же: унижение. Некоторые западные политики до сих пор думают, что Россия в конце концов остановится, что Путин смягчится. У меня есть совет: не питайте никаких иллюзий. Путин не остановится, как не остановился Гитлер в Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет всю Европе", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

La Repubblica 19 мая сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе  о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС. 

В МИД заявили, что Украина изучает план по завершению войны с Россией, который предложила Италия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Польша, Италия, переговоры, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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