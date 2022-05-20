Италия представила план прекращения войны в Украине. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса и возможный нейтралитет Украины

"Итальянский план мира", как пишет издание, предусматривает:

В России прокомментировали план Италии. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей плана по Украине, но "приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию", пишет пропагандиситское российское агентство "РИА Новости".

"Никто не отвергает таких искренних усилий", – добавил Песков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Крым Россия оккупировала после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.