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Италия представила план прекращения войны в Украине. Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса и возможный нейтралитет Украины

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"Итальянский план мира" предусматривает также вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года
"Итальянский план мира" предусматривает также вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года
Фото: depositphotos.com

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу план, состоящий из четырех шагов, который, по мнению Рима, может остановить войну России против Украины. Об этом 19 мая сообщило издание La Repubblica.

"Итальянский план мира", как пишет издание, предусматривает:

  • прекращение огня и демилитаризацию линии фронта с созданием механизмов надзора;
  • многосторонние переговоры о будущем международном статусе Украины, в частности о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС;
  • предоставление полной автономии Крыма и Донбасса при условии признания этих территорий частью Украины (согласно документу, эти регионы смогут установить свои языковые и культурные права, свободное передвижение товаров, услуг и людей между странами, самостоятельно управлять своей безопасностью);
  • создание нового многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, а также вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года.

В России прокомментировали план Италии. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей плана по Украине, но "приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию", пишет пропагандиситское российское агентство "РИА Новости".

"Никто не отвергает таких искренних усилий", – добавил Песков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Крым Россия оккупировала после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Теги: Россия, Крым, Украина, Италия, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, прекращение огня, демилитаризация, война России против Украины, Луиджи Ди Майо, войска, автономия
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