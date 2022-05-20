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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина изучает предложения Италии по завершению войны – МИД

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Спикер МИД сказал, что Украина ценит поддержку Италии
Спикер МИД сказал, что Украина ценит поддержку Италии
Фото: depositphotos.com

Украина изучает план по завершению войны с Россией, который предложила Италия. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 20 мая.

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал он. 

Николенко подчеркнул, что Украина ценит любые международные усилия, целью которых является установление мира.

юбое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Издание La Repubblica 19 мая сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов.

Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе  о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Италия, МИД Украины, переговоры, прекращение огня, война России против Украины, Олег Николенко, Луиджи Ди Майо
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