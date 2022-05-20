Украина изучает предложения Италии по завершению войны – МИД

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал он.

Николенко подчеркнул, что Украина ценит любые международные усилия, целью которых является установление мира.

"Любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)