Украина изучает предложения Италии по завершению войны – МИД

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал он.
Николенко подчеркнул, что Украина ценит любые международные усилия, целью которых является установление мира.
"Любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Издание La Repubblica 19 мая сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "план мира", состоящий из четырех шагов.
Он предусматривает полную автономию Крыма, Донбасса, прекращение огня и вывод российских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года, а также проведение переговоров о будущем международном статусе Украины, в том числе о ее возможном нейтралитете при наличии международных гарантий и подготовке к вступлению в ЕС.