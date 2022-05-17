Кулеба: Искать варианты "сохранения лица" для Путина – это неправильный подход. Пусть он сам их ищет

Кулеба: Ни Украина, ни Европа, ни НАТО, ни США не провоцировали Путина на то, что он делает Фото: EPA

Он отметил, что не присутствовал при разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, поэтому не может это комментировать.

"Но до 24 февраля, когда началась война... Они [политики] не напирали, а как бы прорабатывали вариант того, каким может быть решение, от чего может отказаться Украина, чтобы заключить сделку с Россией. Но я хочу внести ясность, и я думаю, что все, кто смотрит новости из Украины и видит, как российские солдаты зверствуют, как российская армия разрушает наши города, – это не Украина виновата. Это неспровоцированная война. Ни Украина, ни Европа, ни НАТО, ни США не провоцировали Путина на то, что он делает, и поэтому он должен нести за это полную ответственность. Искать варианты "сохранения лица" для Путина – это просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способы "сохранить лицо", – заявил он.

По словам министра, Украине с 2014 года неоднократно говорили, что она должна в чем-то уступить Путину.

"Одна из причин, по которой произошла эта война, – это потому, что с 2014 года некоторые западные страны – Германия, Франция, в некоторой степени США и другие страны – придерживались политики полумер в отношении РФ... Одна из причин, по которой произошла эта война, – потому что все всегда говорили: "Украина, вы должны уступить здесь, чтобы успокоить Путина, вы должны уступить там, чтобы предотвратить войну". Сейчас эта война произошла. Это значит только одно: политика, согласно которой Украина должна в чем-то уступать, потерпела крах. Это так не работает", – заявил он.

Кулеба сказал, что сейчас идет война за существование Украины.

"Президент Путин не признает права Украины на существование. Вот почему у нас нет другого выбора, кроме как выиграть эту войну, потому что это война за наше существование. И победа в ней будет означать деоккупацию наших территорий, возобновление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – заявил он.

Министр отметил, что Украина не намерена захватывать чьи-либо территории.

"Но мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.

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Зеленский заявлял, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку.

Советник по международным коммуникациям президента Франции Эммануэля Макрона Анн-Софи Брадель заявила, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Украины Владимиром Зеленским.