Пугачев: Украинская армия дойдет до границ с Россией. Это абсолютная реальность

"На мой взгляд, эта война может закончиться только победой Украины. По-другому она не может закончиться никаким образом, – сказал Пугачев. – При том наборе боевой техники [у Украины], обученной, системной армии и так далее, я в это верю".

По его мнению, Украина сможет восстановить свою территориальную целостность – вернуть под свой контроль оккупированный с 2014 года полуостров Крым и другие оккупированные Россией территории.

"Основные надежды я питаю на то, что украинская армия как минимум дойдет до границ с Россией. Настоящих границ с Россией, включая Крым", – сказал он, подчеркнув, что это "абсолютная реальность".

Пугачев считает, что заходить на территорию России украинская армия не будет, поскольку у РФ есть ядерное оружие, "коллективный Запад" будет уговаривать украинские власти этого не делать, "да и [президент Украины Владимир] Зеленский сам не мечтает о параде на Красной площади".

Гордон уточнил, когда, по мнению Пугачева, война закончится.

"Я не думаю, что это быстрое решение. Но и не такое длинное. Это не Вторая мировая война. Совсем другие методы ведения боевых действий, другая техника", – сказал бизнесмен.

Он считает, что российская армия уже "измотанная и измученная". Даже несмотря на то, что Запад продолжает закупать у РФ энергоносители, у России нет возможности купить на эти деньги вооружение.

"Я скажу объективно, как я себе это представляю: есть абсолютно очевидное преимущество украинской армии. Очевидное. И оно растет. А боеспособность российской армии на глазах тает", – сказал Пугачев.

ВИДЕО