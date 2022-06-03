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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Украинская армия дойдет до границ с Россией. Это абсолютная реальность

 
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Пугачев: Есть абсолютно очевидное преимущество украинской армии
Пугачев: Есть абсолютно очевидное преимущество украинской армии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев убежден, что Украина одержит победу в войне с Россией. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"На мой взгляд, эта война может закончиться только победой Украины. По-другому она не может закончиться никаким образом, – сказал Пугачев. – При том наборе боевой техники [у Украины], обученной, системной армии и так далее, я в это верю". 

По его мнению, Украина сможет восстановить свою территориальную целостность – вернуть под свой контроль оккупированный с 2014 года полуостров Крым и другие оккупированные Россией территории. 

"Основные надежды я питаю на то, что украинская армия как минимум дойдет до границ с Россией. Настоящих границ с Россией, включая Крым", – сказал он, подчеркнув, что это "абсолютная реальность". 

Пугачев считает, что заходить на территорию России украинская армия не будет, поскольку у РФ есть ядерное оружие, "коллективный Запад" будет уговаривать украинские власти этого не делать, "да и [президент Украины Владимир] Зеленский сам не мечтает о параде на Красной площади". 

Гордон уточнил, когда, по мнению Пугачева, война закончится.

"Я не думаю, что это быстрое решение. Но и не такое длинное. Это не Вторая мировая война. Совсем другие методы ведения боевых действий, другая техника", – сказал бизнесмен.

Он считает, что российская армия уже "измотанная и измученная". Даже несмотря на то, что Запад продолжает закупать у РФ энергоносители, у России нет возможности купить на эти деньги вооружение.

"Я скажу объективно, как я себе это представляю: есть абсолютно очевидное преимущество украинской армии. Очевидное. И оно растет. А боеспособность российской армии на глазах тает", – сказал Пугачев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. По данным СБУ, он планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Также бои идут в южных областях.

О возможной победе Украины в войне против РФ заявляли власти СШАВеликобританииКанадыГермании и других стран. 

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.  

Зеленский сказал, что будет считать победой Украины выход на линии разграничения по состоянию на 24 февраля 2022 года, "это будет говорить о том, что они нас не захватили". После этого, по его словам, должны состояться переговоры с Россией, которые будут касаться других оккупированных территорий. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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