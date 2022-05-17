Антон Геращенко: Чтобы победить Россию военным путем, нужно до пяти месяцев и много оружия

Геращенко: Когда американских гаубиц M777 у нас будет сотни, когда на фронт придут РСЗО HIMARS, русские будут просто бежать с нашей территории Фото: МВС України / Facebook

"Я хочу всех предостеречь от шапкозакидательства. Есть такое мнение, что мы уже победили, Россия уже завтра начнет распадаться... Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, думаю, нужно три-четыре-пять месяцев и много оружия. А желание убивать россиян у наших солдат и офицеров есть", – убежден советник министра.

Он сказал, чем быстрее и чем больше западного оружия получит Украина, тем сильнее украинцы "побьют русских".

"Сегодня из публичных источников известно, что на востоке работают первые группы американских гаубиц M777. Они бьют на 30 км 155-мм снарядами, и очень точно. Это современные пушки, которых раньше у нас не было. Они прекрасно дают отпор врагу, потому что они стреляют точнее и дальше, чем у россиян. Когда таких пушек у нас будет сотни (США пока согласовали передачу 90 штук. – "ГОРДОН"), когда на фронт наконец придут реактивные системы залпового огня HIMARS, которые могут бить на 80–90 км, то россияне будут просто бежать с нашей территории", – сказал Геращенко.

Он добавил, что для того, чтобы деоккупировать территорию Украины, ей необходима бронетехника, артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также системы ПВО.

"Системы ПВО постепенно прибывают. Это пока, скажем так, системы малой мощности. Но если вы нам даете артиллерию, даете танки, то почему тогда бы нам не дать более мощную систему ПВО, чтобы мы могли окончательно прикрыть наши войска для наступления с воздуха?" – обратился к западным партнерам Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что Украина, в частности, хотела бы получить американский зенитный ракетный комплекс Patriot, который "способен сбивать любые типы самолетов и крылатых ракет", и военные самолеты.

"Но думаю, что события развиваются так, что у нас будет все, чтобы победить [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Геращенко.

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