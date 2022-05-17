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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Чтобы победить Россию военным путем, нужно до пяти месяцев и много оружия

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Геращенко: Когда американских гаубиц M777 у нас будет сотни, когда на фронт придут РСЗО HIMARS, русские будут просто бежать с нашей территории
Геращенко: Когда американских гаубиц M777 у нас будет сотни, когда на фронт придут РСЗО HIMARS, русские будут просто бежать с нашей территории
Фото: МВС України / Facebook

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что Украина может победить Россию в войне, но для этого западные страны должны предоставить ей больше оружия, в том числе современные системы противовоздушной обороны. Об этом Геращенко сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я хочу всех предостеречь от шапкозакидательства. Есть такое мнение, что мы уже победили, Россия уже завтра начнет распадаться... Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, думаю, нужно три-четыре-пять месяцев и много оружия. А желание убивать россиян у наших солдат и офицеров есть", – убежден советник министра. 

Он сказал, чем быстрее и чем больше западного оружия получит Украина, тем сильнее украинцы "побьют русских".

"Сегодня из публичных источников известно, что на востоке работают первые группы американских гаубиц M777. Они бьют на 30 км 155-мм снарядами, и очень точно. Это современные пушки, которых раньше у нас не было. Они прекрасно дают отпор врагу, потому что они стреляют точнее и дальше, чем у россиян. Когда таких пушек у нас будет сотни (США пока согласовали передачу 90 штук. – "ГОРДОН"), когда на фронт наконец придут реактивные системы залпового огня HIMARS, которые могут бить на 8090 км, то россияне будут просто бежать с нашей территории", – сказал Геращенко.

Он добавил, что для того, чтобы деоккупировать территорию Украины, ей необходима бронетехника, артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также системы ПВО. 

"Системы ПВО постепенно прибывают. Это пока, скажем так, системы малой мощности. Но если вы нам даете артиллерию, даете танки, то почему тогда бы нам не дать более мощную систему ПВО, чтобы мы могли окончательно прикрыть наши войска для наступления с воздуха?" – обратился к западным партнерам Геращенко. 

Советник главы МВД добавил, что Украина, в частности, хотела бы получить американский зенитный ракетный комплекс Patriot, который "способен сбивать любые типы самолетов и крылатых ракет", и военные самолеты.

"Но думаю, что события развиваются так, что у нас будет все, чтобы победить [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Геращенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Один из главных партнеров Украины – США – после нападения России уже выделили Украине военной помощи на $3,8 млрд10 мая Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине еще $40 млрд помощи. Законопроект должен одобрить Сенат, затем его передадут на подпись президенту Джо Байдену.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Вооруженные силы Украины будут готовы к активному контрнаступлению после получения "серьезного количества" тяжелого вооружения от союзников, ориентировочно – в июле. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, оружие, война, ПВО, Антон Геращенко, РСЗО, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины
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