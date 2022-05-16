Антон Геращенко: Де-факто нас приняли в НАТО

Советник главы МВД считает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину стало началом "третьей мировой войны и второй холодной войны".
"Конечно, же изменилась вся мировая история. Гуру американской политики [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер, которому далеко за 90 лет, написал статью о том, что мир никогда не будет таким, как он был раньше. Мир полностью изменился, – сказал Геращенко. – Весь цивилизованный мир объединился, чтобы задавить эту гниду Путина, кастрировать его, чтобы он больше не мог нападать и угрожать своим соседям".
Он сказал, что очень четко это понял после совещания на базе Рамштайн.
"Особенно явно это было видно на совещании на американской военно-воздушной базе в Германии Рамштайн, где собрались представители 40 стран, не только стран НАТО, но и союзников, где фактически де-факто нас приняли в НАТО. Кстати, я хочу нас всех обрадовать: де-факто мы уже в НАТО, нас уже снабжают оружием НАТО. Да, натовские солдаты не будут воевать за нас, но фактически решение принято давать нам оружие", – отметил Геращенко.
Он убежден, что как только Украина получит все необходимое западное оружие, она быстро сможет победить Россию.
"Когда на днях Конгресс США утвердил план по выделению $40 млрд (после Палаты представителей законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись президенту Джо Байдену. – "ГОРДОН"), я написал у себя в Facebook, что нам осталось только получить противовоздушные системы Patriot, и мы победим окончательно и быстро в этой войне. Потому что единственное, что нам еще не дали (кроме, понятно, ядерного оружия, подводных лодок – их нам не дадут), – это противовоздушные системы дальнего действия Patriot, способные сбивать любые типы самолетов и крылатых ракет русских, и нам еще пока нет доступа к военным самолетам. Но, думаю, что события развиваются так, что у нас будет все, чтобы победить Путина", – считает Геращенко.
По его мнению, западные партнеры Украины поняли: лучше помочь ей остановить Путина сейчас, "пока он не пошел дальше, не напал на страны Балтии, не напал на Польшу".
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.
Встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года, через два месяца после нападения России, на авиабазе ВВС США в Германии. Целью заседания было помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем", сказал глава минобороны США Ллойд Остин.
Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне. Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. "Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.