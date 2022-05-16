Антон Геращенко: Де-факто нас приняли в НАТО

Советник главы МВД считает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину стало началом "третьей мировой войны и второй холодной войны".

"Конечно, же изменилась вся мировая история. Гуру американской политики [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер, которому далеко за 90 лет, написал статью о том, что мир никогда не будет таким, как он был раньше. Мир полностью изменился, – сказал Геращенко. – Весь цивилизованный мир объединился, чтобы задавить эту гниду Путина, кастрировать его, чтобы он больше не мог нападать и угрожать своим соседям".

Он сказал, что очень четко это понял после совещания на базе Рамштайн.

"Особенно явно это было видно на совещании на американской военно-воздушной базе в Германии Рамштайн, где собрались представители 40 стран, не только стран НАТО, но и союзников, где фактически де-факто нас приняли в НАТО. Кстати, я хочу нас всех обрадовать: де-факто мы уже в НАТО, нас уже снабжают оружием НАТО. Да, натовские солдаты не будут воевать за нас, но фактически решение принято давать нам оружие", – отметил Геращенко.

Он убежден, что как только Украина получит все необходимое западное оружие, она быстро сможет победить Россию.

"Когда на днях Конгресс США утвердил план по выделению $40 млрд (после Палаты представителей законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись президенту Джо Байдену. – "ГОРДОН"), я написал у себя в Facebook, что нам осталось только получить противовоздушные системы Patriot, и мы победим окончательно и быстро в этой войне. Потому что единственное, что нам еще не дали (кроме, понятно, ядерного оружия, подводных лодок – их нам не дадут), – это противовоздушные системы дальнего действия Patriot, способные сбивать любые типы самолетов и крылатых ракет русских, и нам еще пока нет доступа к военным самолетам. Но, думаю, что события развиваются так, что у нас будет все, чтобы победить Путина", – считает Геращенко.

По его мнению, западные партнеры Украины поняли: лучше помочь ей остановить Путина сейчас, "пока он не пошел дальше, не напал на страны Балтии, не напал на Польшу".

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