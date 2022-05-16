ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Де-факто нас приняли в НАТО

 
|
Геращенко: Весь цивилизованный мир объединился, чтобы задавить эту гниду Путина, кастрировать его
Геращенко: Весь цивилизованный мир объединился, чтобы задавить эту гниду Путина, кастрировать его
Фото: mvs.gov.ua

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что цивилизованные страны хотят "задавить" президента РФ Владимира Путина, а после совещания представителей 40 стран на авиабазе военно-воздушных сил США в Германии Рамштайн, на котором обсуждали ответ на российскую агрессию, можно говорить, что Украина де-факто вступила в Североатлантический альянс. Такое мнение Геращенко высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Советник главы МВД считает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину стало началом "третьей мировой войны и второй холодной войны".

"Конечно, же изменилась вся мировая история. Гуру американской политики [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер, которому далеко за 90 лет, написал статью о том, что мир никогда не будет таким, как он был раньше. Мир полностью изменился, – сказал Геращенко. – Весь цивилизованный мир объединился, чтобы задавить эту гниду Путина, кастрировать его, чтобы он больше не мог нападать и угрожать своим соседям".

Он сказал, что очень четко это понял после совещания на базе Рамштайн.

"Особенно явно это было видно на совещании на американской военно-воздушной базе в Германии Рамштайн, где собрались представители 40 стран, не только стран НАТО, но и союзников, где фактически де-факто нас приняли в НАТО. Кстати, я хочу нас всех обрадовать: де-факто мы уже в НАТО, нас уже снабжают оружием НАТО. Да, натовские солдаты не будут воевать за нас, но фактически решение принято давать нам оружие", – отметил Геращенко.

Он убежден, что как только Украина получит все необходимое западное оружие, она быстро сможет победить Россию. 

"Когда на днях Конгресс США утвердил план по выделению $40 млрд (после Палаты представителей законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись президенту Джо Байдену. "ГОРДОН"), я написал у себя в Facebook, что нам осталось только получить противовоздушные системы Patriot, и мы победим окончательно и быстро в этой войне. Потому что единственное, что нам еще не дали (кроме, понятно, ядерного оружия, подводных лодок  их нам не дадут), – это противовоздушные системы дальнего действия Patriot, способные сбивать любые типы самолетов и крылатых ракет русских, и нам еще пока нет доступа к военным самолетам. Но, думаю, что события развиваются так, что у нас будет все, чтобы победить Путина", – считает Геращенко.

По его мнению, западные партнеры Украины поняли: лучше помочь ей остановить Путина сейчас, "пока он не пошел дальше, не напал на страны Балтии, не напал на Польшу". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.

Встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года, через два месяца после нападения России, на авиабазе ВВС США в Германии. Целью заседания было помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем", сказал глава минобороны США Ллойд Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне. Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. "Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, МВД, Украина, НАТО, оружие, Генри Киссинджер, Антон Геращенко, российская агрессия, война России против Украины, ПРО Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (70186)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36699)
3
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (35464)
4
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (30422)
5
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27887)
6
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26969)
7
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (22323)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (19487)
 
 
 
 