Украина может выиграть эту войну – генсек НАТО

"Украина может выиграть эту войну... Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", – цитирует CNN слова генсека.
Он подчеркнул, что члены Альянса выразили твердую поддержку Украине и намерены усиливать возможности НАТО в сфере обороны и сил сдерживания, учитывая "долгосрочные последствия войны, включая нашу будущую позицию в отношении России".
"Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов", – сказал Столтенберг.
За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
Российские войска также оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на харьковском и изюмском направлениях.
По состоянию на 15 мая, по данным ВСУ, российская армия потеряла в Украине с 24 февраля около 27,4 тыс. человек личного состава, 1220 танков, 200 самолетов, 164 вертолета и другую военную и боевую технику, включая несколько кораблей.