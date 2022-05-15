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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может выиграть эту войну – генсек НАТО

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Столтенберг подчеркнул, что Россия не достигает своих стратегических целей в Украине
Столтенберг подчеркнул, что Россия не достигает своих стратегических целей в Украине
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины идет не так, как планировала Москва, и может привести к ее поражению. Об этом он сказал журналистам 15 мая, сообщает CNN.

"Украина может выиграть эту войну... Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", – цитирует CNN слова генсека.

Он подчеркнул, что члены Альянса выразили твердую поддержку Украине и намерены усиливать возможности НАТО в сфере обороны и сил сдерживания, учитывая "долгосрочные последствия войны, включая нашу будущую позицию в отношении России".

"Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов", – сказал Столтенберг.

Контекст:

За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.

Российские войска также оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на харьковском и изюмском направлениях.

По состоянию на 15 мая, по данным ВСУ, российская армия потеряла в Украине с 24 февраля около 27,4 тыс. человек личного состава, 1220 танков, 200 самолетов, 164 вертолета и другую военную и боевую технику, включая несколько кораблей.

Теги: Харьков, НАТО, Донбасс, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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