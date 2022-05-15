Украина может выиграть эту войну – генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что Россия не достигает своих стратегических целей в Украине Фото: EPA

"Украина может выиграть эту войну... Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", – цитирует CNN слова генсека.

Он подчеркнул, что члены Альянса выразили твердую поддержку Украине и намерены усиливать возможности НАТО в сфере обороны и сил сдерживания, учитывая "долгосрочные последствия войны, включая нашу будущую позицию в отношении России".

"Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов", – сказал Столтенберг.