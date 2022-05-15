В России начали обсуждать, будет ли капитулировать Москва в Украине

Посол утверждает, что Соединенные Штаты требуют от России прекращения боевых действий в Украине, отхода на позиции до 24 февраля и чтобы Москва "покаялась за все содеянное".
"Разумеется, мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены – по крайней мере, российские дипломаты, которые работают здесь, – такой капитуляции не будет. Никогда не будет. И мы твердо уверены, [...] что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад", – заявил Антонов.
Он признал, что ситуация, с которой якобы боролась Россия, – расширение НАТО – ухудшается, так как членами Альянса теперь намерены стать еще и Швеция и Финляндия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, целью "спецоперации" он назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
После захвата ряда территорий на севере, юге и северо-востоке Украины наступление российских оккупантов остановилось, Вооруженные силы Украины уже изгнали захватчиков из северных регионов и оттесняют их в Харьковской области.