В России начали обсуждать, будет ли капитулировать Москва в Украине

Посол утверждает, что Соединенные Штаты требуют от России прекращения боевых действий в Украине, отхода на позиции до 24 февраля и чтобы Москва "покаялась за все содеянное".

"Разумеется, мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены – по крайней мере, российские дипломаты, которые работают здесь, – такой капитуляции не будет. Никогда не будет. И мы твердо уверены, [...] что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад", – заявил Антонов.

Он признал, что ситуация, с которой якобы боролась Россия, – расширение НАТО – ухудшается, так как членами Альянса теперь намерены стать еще и Швеция и Финляндия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)