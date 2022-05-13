Резников: Мир, шокированный зверствами российских оккупантов, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль

"Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных силах и понимали, что противостояние будет долгим до нашей полной победы. Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров", – сказал министр.
По его словам, во время общения с министрами обороны стран-партнеров он регулярно объяснял им, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника.
"Главным доводом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам. В конце концов, произошло тектоническое смещение. Через месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Свободный мир, шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль", – отметил Резников.
Он подчеркнул, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.