Резников: Мир, шокированный зверствами российских оккупантов, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль

Резников заявил, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах Фото: ЕРА

"Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных силах и понимали, что противостояние будет долгим до нашей полной победы. Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров", – сказал министр.

По его словам, во время общения с министрами обороны стран-партнеров он регулярно объяснял им, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника.

"Главным доводом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам. В конце концов, произошло тектоническое смещение. Через месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Свободный мир, шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

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