ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Мир, шокированный зверствами российских оккупантов, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников заявил, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах
Резников заявил, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах
Фото: ЕРА

Страны – партнеры Украины намерены не просто остановить российских оккупантов, а помочь украинским военным одержать победу. Об этом 13 мая в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных силах и понимали, что противостояние будет долгим до нашей полной победы. Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров", – сказал министр.

По его словам, во время общения с министрами обороны стран-партнеров он регулярно объяснял им, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника.

"Главным доводом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам. В конце концов, произошло тектоническое смещение. Через месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Свободный мир, шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что Украина намерена восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/407683618034662

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.

Теги: Россия, Украина, НАТО, вооружение, Алексей Резников, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (558814)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (209093)
3
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (145545)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (143681)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (102331)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (87110)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (49733)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (45620)
 
 
 
 