Зеленский: Ближайшие недели войны будут сложными. Чтобы победить, мы все должны работать для этого, в том числе в тылу

Как отметил Зеленский, российские оккупанты "очень стараются показать", что они якобы не отдадут временно оккупированные территории Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

"Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это понимать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", – сказал Зеленский.

Он отметил, что работает над усилением международного давления на РФ, представители Украины в Давосе стараются, чтобы Украина получила большую финансовую и гуманитарную поддержку, а для всех дипломатов государства "абсолютный приоритет – оружие и боеприпасы для Украины".

"Однако чтобы победить, мы должны – каждый и каждая – работать для этого. В том числе и те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках, к которым имеете доступ, в общении с иностранными журналистами, даже с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Каждый голос имеет значение", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)