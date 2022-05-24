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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ближайшие недели войны будут сложными. Чтобы победить, мы все должны работать для этого, в том числе в тылу

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Зеленский: Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках
Зеленский: Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках
Фото: president.gov.ua

У Украины в войне с Россией нет вариантов действий, кроме как бороться и победить, потому что оккупанты хотят забрать все, включая право на жизнь для украинцев, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 23 мая в обращении, опубликованном Офисом президента.

Как отметил Зеленский, российские оккупанты "очень стараются показать", что они якобы не отдадут временно оккупированные территории Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

"Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это понимать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что работает над усилением международного давления на РФ, представители Украины в Давосе стараются, чтобы Украина получила большую финансовую и гуманитарную поддержку, а для всех дипломатов государства "абсолютный приоритет – оружие и боеприпасы для Украины".

"Однако чтобы победить, мы должны – каждый и каждая – работать для этого. В том числе и те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках, к которым имеете доступ, в общении с иностранными журналистами, даже с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Каждый голос имеет значение", – подчеркнул президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе. В южной части Украины, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, российские оккупанты
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