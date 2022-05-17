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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия задействовала против Украины 167 тыс. военных, РФ можно победить на поле боя – Резников

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Открытая война идет в Украине с февраля
Открытая война идет в Украине с февраля
Фото: ЕРА

Россия задействовала к войне против Украины около 167 тыс. человек личного состава, сообщил 17 мая на заседании Совета иностранных дел Европейского союза на уровне глав минобороны при участии генсека НАТО министр обороны Украины Алексей Резников, текст его выступления опубликован в Facebook.

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины, (с учетом резервов) насчитывает около 167 тыс. человек личного состава. Непосредственно развернута для участия в боевых действиях 91 БТГр (батальонная тактическая группа. – "ГОРДОН"). Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение одного-двух месяцев", – сказал он.

По словам министра, за время открытого вторжения российская армия потеряла 17 БТГр.

"Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь – в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО (реактивных системах залпового огня. – "ГОРДОН"), артиллерии", – объяснил Резников.

Он отметил, что сейчас "основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создании и удержании сухопутного коридора из России в Крым и полной оккупации юга Украины".

"Мы наглядно видим, что Россию можно победить на поле боя. Это освободит мир от тирании, а Европу – от постоянной угрозы. И мы с нетерпением ждем саммита НАТО в Мадриде. Будет принята стратегическая концепция НАТО на ближайшие 10 лет. [...] Украина уже доказала, что может быть надежным партнером в вопросах безопасности. Усиление Украины – усиление Европы на востоке", – заявил он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/410681947734829

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае приступили к контрнаступательным боям в Харьковской области, обороняются на Донбассе и на юге страны.

Теги: Россия, Крым, оружие, армия, война, Кремль, Донбасс, военные, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, разведка, Алексей Резников, артиллерия, вторжение, бронетехника, война России против Украины, безопасность, войска, потери России, российские оккупанты
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