Россия задействовала против Украины 167 тыс. военных, РФ можно победить на поле боя – Резников

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины, (с учетом резервов) насчитывает около 167 тыс. человек личного состава. Непосредственно развернута для участия в боевых действиях 91 БТГр (батальонная тактическая группа. – "ГОРДОН"). Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение одного-двух месяцев", – сказал он.

По словам министра, за время открытого вторжения российская армия потеряла 17 БТГр.

"Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь – в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО (реактивных системах залпового огня. – "ГОРДОН"), артиллерии", – объяснил Резников.

Он отметил, что сейчас "основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создании и удержании сухопутного коридора из России в Крым и полной оккупации юга Украины".

"Мы наглядно видим, что Россию можно победить на поле боя. Это освободит мир от тирании, а Европу – от постоянной угрозы. И мы с нетерпением ждем саммита НАТО в Мадриде. Будет принята стратегическая концепция НАТО на ближайшие 10 лет. [...] Украина уже доказала, что может быть надежным партнером в вопросах безопасности. Усиление Украины – усиление Европы на востоке", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)