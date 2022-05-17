Резников: Война в Украине переходит в затяжную фазу. Мы хотим победить врага в кратчайшие сроки

Резников: Мы очень заинтересованы в получении международной помощи Фото: Резніков Олексій / Facebook

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно ведут инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – сказал министр.

В связи со сложившейся ситуацией он сделал "несколько акцентов".

"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения, особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают", – объяснил Резников.

Он обратил внимание, что война разрушает украинскую экономику, угрожает возникновением глобального продовольственного кризиса и "очередного миграционного кризиса".

"Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", – подчеркнул министр.

Он отметил, что уже наблюдается "повышение эффективности международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров".

"В частности, оружие, которое мы можем получить в виде материально-технической помощи или по коммерческим контрактам, может поступить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", – объяснил Резников.

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