Резников: Война в Украине переходит в затяжную фазу. Мы хотим победить врага в кратчайшие сроки

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно ведут инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – сказал министр.
В связи со сложившейся ситуацией он сделал "несколько акцентов".
"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения, особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают", – объяснил Резников.
Он обратил внимание, что война разрушает украинскую экономику, угрожает возникновением глобального продовольственного кризиса и "очередного миграционного кризиса".
"Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", – подчеркнул министр.
Он отметил, что уже наблюдается "повышение эффективности международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров".
"В частности, оружие, которое мы можем получить в виде материально-технической помощи или по коммерческим контрактам, может поступить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", – объяснил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае приступили к контрнаступательным боям в Харьковской области, обороняются на Донбассе и на юге страны.