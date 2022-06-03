ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Шойгу отторгает сама армия, он не служил и даже не оленевод

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев о Шойгу (на фото): Дача на Рублевке предел его мечтаний
Пугачев о Шойгу (на фото): Дача на Рублевке – предел его мечтаний
Фото: kremlin.ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу является пиарщиком самого себя. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев.

По его словам, Шойгу он знает как минимум с 1991 года, а министром обороны президент России Владимир Путин назначил его "от безнадеги", когда отказались, по его информации, два других кандидата на эту должность.

"Шойгу, который прекрасно устроился губернатором Московской области и уже, естественно, ничего не делал, – пришлось его вызвать из этого прекрасного путешествия... [Шойгу] такой краснобай, человек, собственно, такой пиар-агент самого себя", – сказал Пугачев.

Он отметил, что на должности главы МЧС России Шойгу "первым придумал, организовал, что его МЧСовский самолет был оснащен в первую очередь не мягкими постелями, а несколькими операторами с самой современной техникой".

"Тут же это запуливалось на "Первый канал". Ему неважно там, дом взорвался, бытовой газ, что угодно – Шойгу тут же. Вот ему нужно было бы буквально 10 минут, он просто тут говорил: "Я здесь, все под контролем" и так далее. И вот всегда у него был рейтинг №2, это было и при [первом президенте России Борисе] Ельцине, это было и при Путине. Поэтому это человек, которого, во-первых, отторгает сама армия (вы понимаете), потому что человек просто в армии не служил", – объяснил Пугачев.

Он также отреагировал на реплику Гордона: "Военный оленевод".

"Ну, он даже не военный, он даже не оленевод. [...] Это не человек, который, допустим, мечтал денег заработать и уехать в Париж. Нет. То есть понимал, что дача на Рублевке [в Москве] – предел его мечтаний", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шойгу родился в 1955 году в Тувинском автономном округе России.

Главой МЧС стал в январе 1994 года, губернатором Московской области – в мае 2012-го, а министром обороны России – в ноябре 2012 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, армия, самолет, Сергей Шойгу, Первый канал, МЧС РФ, Сергей Пугачев, губернатор, оператор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (131684)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (66203)
3
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (57760)
4
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (45895)
5
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35924)
6
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (28066)
7
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26373)
8
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (25169)
 
 
 
 