Пугачев: Шойгу отторгает сама армия, он не служил и даже не оленевод

По его словам, Шойгу он знает как минимум с 1991 года, а министром обороны президент России Владимир Путин назначил его "от безнадеги", когда отказались, по его информации, два других кандидата на эту должность.

"Шойгу, который прекрасно устроился губернатором Московской области и уже, естественно, ничего не делал, – пришлось его вызвать из этого прекрасного путешествия... [Шойгу] такой краснобай, человек, собственно, такой пиар-агент самого себя", – сказал Пугачев.

Он отметил, что на должности главы МЧС России Шойгу "первым придумал, организовал, что его МЧСовский самолет был оснащен в первую очередь не мягкими постелями, а несколькими операторами с самой современной техникой".

"Тут же это запуливалось на "Первый канал". Ему неважно там, дом взорвался, бытовой газ, что угодно – Шойгу тут же. Вот ему нужно было бы буквально 10 минут, он просто тут говорил: "Я здесь, все под контролем" и так далее. И вот всегда у него был рейтинг №2, это было и при [первом президенте России Борисе] Ельцине, это было и при Путине. Поэтому это человек, которого, во-первых, отторгает сама армия (вы понимаете), потому что человек просто в армии не служил", – объяснил Пугачев.

Он также отреагировал на реплику Гордона: "Военный оленевод".

"Ну, он даже не военный, он даже не оленевод. [...] Это не человек, который, допустим, мечтал денег заработать и уехать в Париж. Нет. То есть понимал, что дача на Рублевке [в Москве] – предел его мечтаний", – подчеркнул Пугачев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube