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Пугачев: Сечин мне сказал: "Если все поймут, что Путин – пластилиновый, нам конец"

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Пугачев: Этот пластилиновый Путин всегда прогибается под изменчивый мир
Пугачев: Этот пластилиновый Путин всегда прогибается под изменчивый мир
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина "пластилиновым" политиком.

Речь об этом зашла во время обсуждения нападения РФ на Украину. Журналист спросил у Пугачева, что, по его мнению, Путин чувствует сейчас, через почти 100 дней после начала войны. 

"Я бы не стал говорить, что Путин прямо думает, что Киев захватили. Думаю, он понимает, что не все так просто. Но в силу его личных качеств, его характера... Знаете, как [председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь] Сечин говорил? Сечин, в общем-то, не достоин, чтобы его цитировали, но это тот уникальный случай, когда я его процитирую. Он мне сказал: "Сергей Викторович, надо что-то очень быстро делать! Потому что если все поймут, что он пластилиновый, нам конец", – вспомнил Пугачев. 

Он уточнил, что это было уже после выборов 2000 года. 

"Путин уже был президентом. Имелось в виду, что надо как-то людей расставлять, показать, что все идет, – объяснил Пугачев. – Ну, уж лучше, чем Сечин, Путина не знает никто. Этот пластилиновый Путин всегда прогибается под изменчивый мир". 

Поэтому, по мнению бизнесмена, у Путина нормального выхода из войны с Украиной нет.

"Он, очевидно, военный преступник. И он утешает себя чем? На мой взгляд, несколькими вещами. Первое  украинская армия как минимум еще не под Москвой. Второе – у него есть куча утешителей, которые говорят, что все будет замечательно... Он давно, прям с 1999  года, слышит с экрана телевизора ровно то, что он сам туда транслирует. Ничего не изменилось. Поэтому, знаете, обманываться он рад", – считает Пугачев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Путин и Сечин в начале 1990-х работали в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996 году они вместе переехали в Москву. Путин стал заместителем главы управделами президента, а Сечин, как отметил телеканал "Дождь", "носил за своим патроном портфели". Затем Сечин возглавлял аппарат Путина, занимавшего тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ. Когда Путин стал президентом, он работал на высоких должностях в АП, при Путине-премьере – в правительстве. С 2012 года возглавляет "Роснефть". По информации главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева, Сечин – единственный человек, которому Путин полностью доверяет

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Игорь Сечин, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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